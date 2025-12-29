Close Menu

Težak je njegov križ: Kerum na izlasku iz zatvora nosio veliku krunicu oko vrata

Božić je proveo u zatvoru jer je pobjegao s mjesta nesreće koju je skrivio dok je vozio bez dozvole

Prilikom izlaska iz zatvora na Bilicama, gdje je odslužio kaznu zbog prometne nesreće iz prosinca, Željko Kerum privukao je pažnju javnosti i fotografa jednim upečatljivim detaljem – oko vrata je nosio veliku krunicu, jasno vidljivu ispod jakne.

Fotografije snimljene ispred zatvora brzo su se proširile društvenim mrežama, a mnogi su upravo krunicu istaknuli kao simboličan detalj Kerumova pojavljivanja na slobodi. 

Kerum se, podsjetimo, pred kapijom zatvora kratko obratio okupljenima, govoreći o ljudima koji žive i rade unutar zatvorskog sustava te poručivši da "onaj tko se naslađuje tuđoj nevolji – griješi". Zahvalio je zaposlenicima zatvora na profesionalnosti te pozdravio cimere iz ćelije.

