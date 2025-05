Teslom usmrtio ženu u Splitu. DORH detaljno opisao kako je došlo do strašne nesreće

Vozač Dino Klarić (33), koji je u srijedu navečer na raskrižju dviju splitskih ulica osobnim vozilom marke Tesla izazvao tešku prometnu nesreću na mjestu usmrtivši pješakinju (67), ispitan je jučer na Županijskom sudu u Splitu te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Zatvor mu je određen zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, a tražila ga je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva Rene Laura i to radi mogućnosti ponavljanja kaznenog djela te utjecaja na svjedoke.

Za navedeno kazneno djelo zakonom je predviđena kazna u rasponu od tri do 15 godina zatvora. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu opisalo je kako je došlo do nesreće.

"Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik dana 28. svibnja 2025. oko 18:34 sati u Splitu, na raskrižju kolnika Ulice Slobode i Velebitske ulice, upravljajući osobnim vozilom marke Tesla Plaid S, vozio nedopuštenom brzinom na mjestu gdje je brzina ograničena na 50 km/h odnosno 40 km/h.

Osumnjičenik je uslijed takve vožnje izgubio nadzor nad osobnim vozilom i udario u rubni ivičnjak i metalnu ogradu postavljenu na betonskom ivičnjaku, te u daljnjem nekontroliranom kretanju vozila u smjeru juga u metalni stup nosača prometnog znaka, a potom i u metalnu zaštitnu ogradu nogostupa, pri čemu je u daljnjem prevrtanju vozila udario u tijelo pješakinje (1958.) koja se kretala zapadnim nogostupom Ulice Slobode. Uslijed teških tjelesnih ozljeda žrtva je preminula na mjestu nesreće, dok je tijekom izlijetanja i prevrtanja osobnog vozila osumnjičenika oštećeno više drugih osobnih vozila", objavili su.

Branitelj: Izrazio je žaljenje zbog nesreće

Branitelj 33-godišnjeg vozača, splitski odvjetnik Vinko Ljubičić, rekao je da je njegov branjenik ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu gdje je dao svoju obranu. "Izrazio je žaljenje zbog posljedica prometne nesreće, riječ je o osobi koja do sada nikada nije bila kažnjavana, niti je ikada u životu uzimao alkohol ili stimulanse, odnosno opijate i slično, a tako je bilo i na dan prometne nesreće", rekao je odvjetnik, piše Index.

"Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće bit će utvrđeni tijekom istrage, a po mom mišljenju prvenstveno na temelju rezultata vještačenja. On je u ovom trenutku fizički dobro, a psihički iznimno potresen. Radi se o kaznenom djelu ugrožavanja sigurnosti javnog prometa, točnije riječ je o kaznenom djelu izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je zapriječena zatvorska kazna od tri do 15 godina", rekao je Ljubičić.

Žena poginula na mjestu

Odgovarajući na novinarska pitanja potvrdio je da su nad vozačem obavljeni svi testovi koji su pokazali da nije imao nikakvu ugrozu svijesti prilikom vožnje, te je demantirao da je njegov branjenik već bio prijavljivan za neka kaznena djela, dodavši da čak nije bio prijavljivan ni prekršajno za promet.

Vozač Tesle, s kojim su u vrijeme nesreće u vozilu bila još dvojica muškarca, nije prilagodio brzinu kretanja, pa je u zavoju izgubio kontrolu, udario u metalnu ogradu, potom u prometni znak i u semafor nakon čega je zahvatio ženu koja je od udarca na mjestu umrla. Očevidom prometne nesreće koja se dogodila na raskrižju ulica Slobode i Velebitske ulice i u kojoj je smrtno stradala 67-godišnjakinja rukovodio je zamjenik državnog odvjetnika uz asistenciju vještaka i policijskih službenika.

Tesla Model S Plaid, automobil kojim je Dino Klarić skrivio nesreću, među najbržim je serijskim vozilima na svijetu. Od 0 do 100 km/h ubrzava za manje od 2 sekunde, ima preko 1000 konjskih snaga, a prazan teži više od 2,1 tone. S tolikom snagom i masom svaka pogreška vozača može imati katastrofalne posljedice, pogotovo u gradskim uvjetima.