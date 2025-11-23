Teško je vjerovati da je ovo snimljeno nekoliko kilometara od Splita, preko 40 centimetara snijega: “Grane su savijene”

Nakon jučerašnjih kiše i snijega, nedjelja je donijela stabilizaciju vremenskih prilika. Zadnje oborine pale su protekle noći, a dan je osigurao dosta sunca, mada i niže temperature od prosjeka za dio godine. Jutros su minimalne temperature zraka većinom bile od -2 do 8°C, a najviše dnevne vrijednosti bile su od 2 do 12°C.

Jutros je izašla satelitska snimka na kojoj se, barem tamo gdje nije bilo naoblake, lijepo vidi gdje je pao snijeg, gdje nije. Tako se snijeg najviše približio moru u splitskom zaleđu, a na drugim dijelovima obale bio je znatno udaljeniji. Zanimljivo je jedino da je područje oko Hrvaca jedino na širem području ostalo bez snježnog pokrivača.

Najviše snijega dobili su dijelovi Dinare, Kamešnice, Svilaje, Mosora i Biokova.

Kao i druga snježna područje, ljubitelji zime danas su pohodili Mosor, a oni željni ekstremnijih uvjeta boravili su u višim predjelima planine.

Tako je na planinarskom skloništu Kontejner, na 1055 metara nadmorske visine, visina snježnog pokrivača preka 30, a iznad njega 40 centimetara. Kako je u početku padao mokar snijeg, sasvim je savinuo stabla i grane.

Današnju mosorsku snježnu avanturu pogledajte u nastavku.