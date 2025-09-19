Teške riječi upućene Pavasoviću Viskoviću uoči derbija u Splitu, izvješen transparent u Zagrebu

Dan uoči derbija Hajduka i Dinama, koji se u subotu od 17 sati igra na Poljudu, u Zagrebu je osvanula poruka upućena Ljubi Pavasoviću Viskoviću, predsjedniku Nadzornog odbora Hajduka. "LJUBO=ORJUNA... DABOGDA SVE IZGUBILI", stoji na transparentu na Slavonskoj aveniji, piše Index.

Nije poznato tko je izvjesio ovaj transparent. Podsjetimo, rečenica "Dabogda sve izgubili" odnosi se na poruku koja je 2016. godine osvanula na čiovskom mostu usred nastupa Hrvatske na Europskom prvenstvu u Francuskoj. Pojam "orjuna" u hrvatskom se nogometu počeo koristiti isto tako od 2016., kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović orjunašima prozvala huligane na utakmici Hrvatske i Češke.

Hajduk i Dinamo derbi dočekuju na diobi prvog mjesta SuperSport HNL-a. U prvih šest kola i jedni i drugi osvojili su 13 bodova, dok su prošlog vikenda doživjeli poraze. Hajduk je izgubio od Varaždina, a Dinamo od Gorice.