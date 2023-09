TEŠKA ZARAZNA BOLEST HARA SPLITOM Najugroženije bebe: "Zbog necijepljenja dolazi do epidemije"

U Splitu je zabilježeno nekoliko slučajeva vrlo teške zarazne bakterijske bolesti hripavca. Kako su potvrdili iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ-a, radi se o izoliranim obiteljskim slučajevima. Kazali su kako je nekoliko oboljele djece bilo hospitalizirano u KBC-u Split te su djeca izliječena i otpuštena iz bolnice, piše Index.

"Imamo nekoliko zabilježenih slučajeva zaraze u posljednje vrijeme. Koliko je to značajno u usporedbi s 2019. godinom, to još ne možemo znati. U tijeku smo s epidemiološkim anketiranjima vezanima uz događaje", kazala je epidemiologinja i voditeljica Odjela za nadzor cijepljenja Milka Brzović za Index te napomenula kako nije došlo do epidemije.

Najugroženija su novorođenčad i dojenčad

Hripavac je zarazna bolest koja zahvaća pluća i dišne putove kod novorođenčadi i dojenčadi. Poznata je i pod imenom pertusis, a uzrokuju ga bakterije u ustima, nosu i grlu zaražene osobe. Epidemiologinja Brzović kaže kako bolest na početku izgleda poput obične prehlade koja zna trajati dva tjedna, a onda prelazi u fazu napadaja kašlja.

"Na hripavac se posumnja tek kada roditelji vide da dijete ima napadaje kašlja zbog kojih dolazi do prestanka disanja ili znaju povraćati. Bolest se pojavljuje i širi među necijepljenom djecom, odnosno u obiteljima koje djecu nisu cijepili na vrijeme. Novorođenčad je osjetljiva jer nije cijepljena i nema pasivnu imunost, odnosno antitijela od svojih majki", objasnila je Brozović te dodala kako je bolest teško otkriti upravo jer se na početku manifestira kao prehlada.

Inkubacija bolesti je dosta duga te epidemiologinja kaže da se i osoba koja je bila u kontaktu s oboljelim prije tri tjedna može razboljeti. Za odrasle ova zarazna bolest u pravilu ne ostavlja teške posljedice te nije opasna, ali su oni u velikom broju slučajeva prijenosnici zaraze na djecu koja nisu cijepljena.

Na zarazu upozoreni i liječnici splitskog Doma zdravlja

Zbog zabilježenih slučajeva zdravstveni djelatnici splitskog Doma zdravlja dobili su upozorenje u obliku obavijesti o teškoj zaraznoj bolesti. Uz informacije o hripavcu stoji i napomena kako je u slučaju oboljenja ili sumnje na bolest potrebno što prije obavijestiti epidemiologa u pripravnosti zbog uputa za kemoprofilaksu osjetljivim osobama.

Za novorođenčadi i dojenčadi hripavac je jako opasan, posebice za onu koja nisu cijepljena, a često se i hospitaliziraju zbog potrebe za bolničkom skrbi i terapijom. Zbog toga napominju kako je učinkovita i sigurna prevencija hripavca redovno cijepljenje odgovarajućim cjepivima.

Brzović: Zbog necijepljenja dolazi do epidemije

Radi se o bolesti koja se pretežno javlja u zimskom periodu, no epidemiologinja Brzović kaže kako je ne iznenađuje pojavljivanje hripavca u toplijim vremenskim uvjetima jer se ova zarazna bolest trenutno raširila u europskim zemljama te postoji mogućnost da su hripavac donijeli turisti ne znajući da su zarazni.

Iako je hripavac nekoć bio pošast u Sjedinjenim Američkim Državama, danas je zbog cjepiva koje se prima u najranijim danima rijetka bolest. Ipak, lokalne epidemije su moguće, a epidemiologinja Brzović napominje kako je najbitnije cijepljenje.

"Uputa je da treba koristiti preventivu. Treba poslušati svoje doktore i cijepiti svoju djecu na vrijeme. Jedino ćemo cijepljenjem spriječiti učestalost pojave bolesti i nastanak epidemija koje su moguće u ovom hladnijem vremenu koje nam uskoro dolazi. Problem je što mi imamo značajan broj necijepljene djece koju roditelji odgađaju cijepiti. To je rizik zbog kojeg i dolazi do epidemije."

U posljednje vrijeme, kaže epidemiologinja, postoje preporuke cijepljenja i trudnica u posljednjem tromjesečju trudnoće upravo kako bi se zaštitila novorođenčad. Najpoželjnije je da trudnice, prema preporukama zdravstvenih institucija, cjepivo prime u periodu od 26. do 36. tjedna trudnoće kako bi antitijela, objašnjava Brzović, prešla do bebe.