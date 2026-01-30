Teška stijena pala na šetnicu prema Žnjanu, tragedija izbjegnuta pukom srećom

Gotovo pet tona teška stijena odronila se na šetnicu kojom brojni Splićani svakodnevno prolaze prema plaži Žnjan. Srećom, u trenutku odrona na tom dijelu nije bilo prolaznika te nitko nije ozlijeđen.

"Prepolovila je stup, stvarno bi bilo svašta da je netko bio ispod", kazao je jedan prolaznik.

"To sve treba pregledati. Iza ovih kiša može biti svakakvih odrona, svega. Tu ima i djece, sportski program, djeca trče i vježbaju", dodao je.

"Zamislite da je to na nekoga palo? Bilo je dosta opasno. Nakon svake kiše, može se očekivati da dođe do ovoga", kazao je drugi prolaznik.

Na terenu su i danas djelatnici tvrtke specijalizirane za sanaciju odrona. U tijeku je vatrogasna sanacija, ali još je nekoliko kritičnih točaka koje godinama čekaju rješenje.

"Jučer je uklonjena stijena težine gotovo pet tona, a danas nastavljamo s preostalim radovima vezano za dio koji se nije odronio ali predstavlja potencijalnu opasnost", kazala je dogradonačelnica Grada Splita Matea Dorčić.

Znakovi upozorenja od odrona ili čak zabrane korištenja šetnice postavljeni su već duže vrijeme na Firulama, Zenti, Ježincu...

"Svaki dan se kupam, svaki dan sam tu, pa mi sad zabranite da dođem tu. Ako sam te sreće, to vam je lutrija", kazala je Splićanka.

"Dobro da nije i dosada sve se već srušilo kao i na Siciliji", kazala je prolaznica.

Grad Split najavljuje projektiranje pa uređenje svih južnih uvala.

"Jedna faza je rekonstrukcija, uređenje i izgradnja šetnice, ali s druge strane stvaranje odmaka i prevencije da se nešto dogodi po pitanju odrona. Na svim šetnicama koje se trenutno projektiraju vodi se računa o tom zelenom odmaku, sama šetnica se projektira na način da je planski odmaknuta od potencijalne ugroze", dodala je Dorčić.

A znakovi će upozoravati Splićane na opasnosti i u idućim godinama.