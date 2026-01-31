Teška situacija u HNK Šibenik: Ostala su mu četiri seniorska igrača, svlačionicu napustio i mladi veznjak

HNK Šibenik ostao je bez još jednog igrača u svlačionici. Papire je uzeo Stipe Crljen, 21-godišnji vezni igrač koji se ljetos vratio na Šubićevac nakon dvije sezone provedene u Vodicama.

Crljen je dijete kluba – prošao je sve mlađe uzraste Šibenika, nosio kapetansku traku u juniorskoj konkurenciji i dugo slovio za jednog od igrača na koje se ozbiljno računalo u budućnosti. Ipak, njegova priča u matičnom klubu ponovno završava odlaskom, i to u trenutku kada je seniorski kadar već znatno prorijeđen, piše Dalmatinski nogomet.

Odlazak mladog veznjaka dodatno naglašava težinu situacije u kojoj se klub nalazi. Prema trenutačnom stanju, od seniora su u Šibeniku (barem na papiru) ostali još samo Filip Srpak, Roko Nakić, Josip Baturina i Maro Mrndže, što jasno govori o razmjerima kadrovskog osipanja.

Šubićevac tako ulazi u novu fazu neizvjesnosti, a pred upravom i sportskim sektorom je ozbiljan posao ako žele stabilizirati momčad i osigurati kontinuitet natjecanja u nastavku sezone. Odlazak igrača koji je praktički odrastao u klubu dodatno boli navijače, ali i simbolično oslikava trenutačno stanje u redovima Narančastih.