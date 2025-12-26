Teška prometna u Dalmaciji, ozlijeđeno petero ljudi

Jučer, 25. prosinca oko 13 sati na državnoj cesti D59 u Kistanjama dogodila se prometna nesreća u kojoj je pet osoba ozlijeđeno.

Prometna nesreća se dogodila na način da 33-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka iz smjera Kistanja u smjeru Rudela, ulaskom u desni nepregledni zavoj nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad upravljačem vozila i pritom prešao na prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega dolazi do sudara prednje strane njegovog vozila s prednjom stranom vozila njemačkih nacionalnih oznaka, kojim je upravljao 30-godišnji hrvatski državljanin.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu, obojici vozača konstatirane su lakše tjelesne ozljede, a putnicima iz vozila 30-godišnjeg vozača, 59-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede, a 34-godišnjakinji lakše tjelesne ozljede. 31-godišnja putnica je zbog težine zadobivenih ozljeda prebačena u Split, gdje su joj konstatirane teške tjelesne ozljede. Svi putnici su zadržani na daljnjem bolničkom liječenju.

Za vrijeme obavljanja očevida, navedena dionica ceste je u vremenu od 13,25 do 15,40 sati bila zatvorena za sav promet.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 33-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.