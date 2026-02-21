Teška prometna u Brnazama, vatrogasci vadili ozlijeđene djevojke iz automobila

Na području Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata zabilježene su tri prometne nesreće, a najteža se dogodila kasno navečer u Brnazama.

U 23:34 sata zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći u kojoj je osobno vozilo završilo na boku. U automobilu su se nalazile dvije ženske osobe koje su ostale zarobljene u vozilu.

Na intervenciju je izašla JVP Sinj s jednim vozilom i tri vatrogasca. Vatrogasci su unesrećene osobe izvukli iz prevrnutog vozila, nakon čega su ih preuzeli djelatnici hitne medicinske službe.