Teška prometna nesreća u Hrvatskoj: Promet prekinut, helikopter upućen na lice mjesta

Jutros u 6:51 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave Brodsko-posavske zaprimio je dojavu o prometnoj nesreći s ozlijeđenim osobama na autocesti A3, u sjevernoj kolničkoj traci, kod mjesta Lužani.

Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći te helikopterska hitna pomoć.

U tijeku je osiguravanje mjesta događaja, očevid i utvrđivanje okolnosti nastanka prometne nesreće. HAK javlja kako je u prekidu je promet između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani (193.km) u oba smjera.