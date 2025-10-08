Teška prometna nesreća u Hrvatskoj: Promet prekinut, helikopter upućen na lice mjesta

Jutros u 6:51 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave Brodsko-posavske zaprimio je dojavu o prometnoj nesreći s ozlijeđenim osobama na autocesti A3, u sjevernoj kolničkoj traci, kod mjesta Lužani.
Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći te helikopterska hitna pomoć.
U tijeku je osiguravanje mjesta događaja, očevid i utvrđivanje okolnosti nastanka prometne nesreće. HAK javlja kako je u prekidu je promet između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani (193.km) u oba smjera.
