Trump napao papu, a uslijedio žestok odgovor: "Ne bojim se njegove..."

Papa Lav upozorio je da svijet pustoše "tirani", u snažnim komentarima nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump napao zbog stava o ratu s Iranom.

Leo se pojavio kao snažan kritičar sukoba, a njegov govor ponovno je propovijedao poruku mira i ukorio vođe koji su koristili vjerski jezik kako bi opravdali rat, piše CNN.

„Svijet pustoši šačica tirana, a ipak ga drži na okupu mnoštvo braće i sestara koji ga podržavaju“, rekao je Leo u govoru tijekom posjeta najvećem kamerunskom gradu Bamendi u četvrtak.

Papa je u srijedu stigao u kamerunski glavni grad Yaounde, posljednju stanicu na turneji po četiri afričke zemlje . Po dolasku je pozvao vladu da iskorijeni korupciju usred sukoba koji je izbio između vladinih snaga i anglofonih separatističkih skupina.

Papa je u četvrtak otputovao u Bamendu gdje su ga dočekale tisuće ljudi dok je stizao u papamobilu s mnogim mašućim "grančicama mira". Među mnoštvom bila je i Jamconfidence Masha, koja radi kao krojačica odjeće u Bamendi - njezina je trgovina uništena tijekom sukoba. Rekla je da papa donosi poruku "ljubavi, nade i jedinstva".

Izbor lokacije je značajan: Bamenda je epicentar krvavog građanskog rata koji je rezultirao s više od 65 000 mrtvih i više od pola milijuna raseljenih.

Evo što je još rekao

Papa je saslušao niz svjedočanstava onih koji su bili pogođeni krizom, uključujući i neke časne sestre koje su bile otete.

Također tijekom govora, papa je osudio one koji „ manipuliraju religijom i samim imenom Boga za vlastitu vojnu, ekonomsku i političku korist, vukući ono što je sveto u tamu i prljavštinu“.

O iskorištavanju afričkih resursa, papa je također bio oštar u odabiru riječi. „Oni koji pljačkaju vašu zemlju od njezinih resursa uglavnom ulažu velik dio profita u oružje, čime se održava beskrajni ciklus destabilizacije i smrti“, rekao je.

„To je svijet okrenut naglavačke, iskorištavanje Božjeg stvaranja koje svaka poštena savjest mora osuditi i odbaciti.“

Trump je započeo svoje napade na Lava u nedjelju navečer, osuđujući njegov stav o ratu u Iranu i rekavši da je "strašan za vanjsku politiku".

„Ne sviđa nam se papa koji će reći da je u redu imati nuklearno oružje. ... On je čovjek koji ne misli da bismo se trebali igrati sa zemljom koja želi nuklearno oružje kako bi mogla raznijeti svijet“, rekao je Trump novinarima, dodajući: „Nisam obožavatelj pape Lava.“

Lav je kasnije u ponedjeljak na svom letu odgovorio: „Ono što govorim nije napad ni na koga“, ali je dodao: „Ne bojim se Trumpove administracije niti glasnog iznošenja poruke Evanđelja.