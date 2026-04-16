Miljenik žena ima pravi raj na Jadranu: Mnogi mu zavide na luksuznoj oazi daleko od očiju javnosti

Stjepan Hauser neugodno je iznenadio svoje obožavatelje objavom da otkazuje sve koncerte planirane za 2026. godinu. Razlog je, kako je otkrio, zdravstveni problem koji zahtijeva hitnu pažnju i odmor.

I dok se sada povlači zbog zdravlja, Hauser je prije nekoliko godina otvorio vrata svog privatnog svijeta.

U blizini Pule ima vilu, a tada je pokazao kako izgleda.

Nekretnina je smještena u prvom redu do mora, što joj daje poseban ugođaj privatnosti i mira, piše Dnevnik.hr.

Uz prostrani bazen, okružena je uređenim zelenim površinama, a dodatnu dozu luksuza daje i pješčani teren za odbojku, idealan za opuštanje i druženja.

''Konačno sam našao neku svoju oazu mira. Osam godina bili smo na turneji po svijetu, konstantno jurnjava, ludnica, nikad vremena za sebe, da predahneš, da udahneš, malo da se okreneš sebi i da počneš malo uživati u svemu stečenom. Uzalud sav uspjeh i sva lova ovog svijeta ako ne stigneš uživati u tome. I ja sam odlučio da napokon počnem živjeti život onako kako treba'', otkrio je jednom prilikom za IN magazin.

