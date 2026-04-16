"E ovo se zove - ubojica na cesti": Pješakinja sa snimke čudom izbjegla nalet auta, sekunde su dijelile od ozbiljne tragedije

Društvenim mrežama širi se snimka iz zagrebačkog naselja Lanište, u blizini Arene Zagreb, koja je zgrozila vozače i pješake.

Kamera iz vozila prikazuje trenutak kada se automobil približava pješačkom prijelazu i usporava, dok pješakinja prelazi cestu. U tom trenutku iz suprotnog smjera velikom brzinom nailazi drugo vozilo koje pretječe automobil i u posljednji trenutak izbjegava nalet na pješakinju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Pješakinja je srećom bila na oprezu - stoji u opisu videa.

Korisnici Facebooka nizali su komentare ispod videa na stranici Prometne zgode i nezgode.

- Razumin da je onaj iza sta na srid ceste, možda parkirat se ili šta nebitno. Zaobiđeš ga nema problema, ali ovako kao idiot proletit i vidit pješaka no i dalje nit taknuti kočnicu je, ne za oduzet vozačku, nego i auto skupa s njom, a vozača teretit za pokušaj ubojstva. Sve dok se ne budu drakonski kažnjavali ovaki “Banožići” s ovakvim i sličnim propustima, neće se nitko opametit.

Triba zakonski uvesti kamere, obavezno u sva auta, nova ili stara. Pa kad bi ne daj Boze došlo do prometne sa smrtnim slučajem, neće se moć okrivit svjedok niti onaj poginuli, nego se sve vidi na kameri i ajmo u prdekanu, ne bi bilo potrebe za sudskim sporovima po par godina nego bi se sve rješilo puno brže - piše korisnica Faceboka.

- Nisu regule za svakog samo za normalne i poštene - dodaje druga.

- E ovo se zove - Ubojica na cesti. Svjesno ugroziti sigurnost i život nekome. Što drugo reći nego ubojica na cesti - piše treći.