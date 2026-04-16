'Ovdje ste među svojima': Gradonačelnik Miro Bulj dočekao Hrvate iz Boke kotorske

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta danas su u Sinju ugostili članove Udruge roditelja hrvatske nastave u Crnoj Gori, učenike, njihove roditelje i učitelje iz Kotora i Tivta, koji su u sklopu terenske nastave boravili u našem gradu.

Kako je istaknula predsjednica Udruge Marija Franov, Sinj je odabran kao jedna od ključnih točaka njihova posjeta Republici Hrvatskoj zbog svoje iznimne povijesne, kulturne i simboličke važnosti, snažne povezanosti s vrijednostima očuvanja identiteta, vjere i slobode, ali i zbog obnovljenog prijateljstva između Bokeljske mornarice i Sinjske alke, dviju povijesnih institucija koje stoljećima svjedoče o postojanosti hrvatske kulturne i nacionalne baštine.

Udruga roditelja hrvatske nastave u Crnoj Gori djeluje s ciljem promicanja hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta među djecom i mladima u Boki kotorskoj te jačanja njihove povezanosti s domovinom. Ovogodišnja terenska nastava, u kojoj sudjeluje oko 50 učenika, provedena je uz potporu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore.

Središnji događaj današnjeg boravka u Sinju bio je svečani prijem gostiju u Gradskoj vijećnici, gdje je gradonačelnik Miro Bulj primio djecu, učitelje i predstavnike ministarstva Crne Gore i predstavnike Udruge. Tom je prigodom gostima približio bogatu povijest Sinja, njegovu ulogu u očuvanju hrvatske slobode i identiteta te posebno istaknuo Sinjsku alku, jedinstvenu vitešku igru i nematerijalnu kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO-a, koja je među mladim gostima izazvala veliko zanimanje i oduševljenje.

U svom govoru dobrodošlice gradonačelnik Bulj obratio se okupljenima snažnim i emotivnim riječima, istaknuvši duboku povezanost Sinja i Hrvata iz Boke kotorske:

„Poštovani Hrvati iz Boke kotorske, dragi prijatelji, dobro došli u Sinj, grad koji zna što znači braniti svoje, čuvati identitet i ne odustajati ni kad je najteže. Vi u Boki kotorskoj stoljećima svjedočite isto to. Unatoč pritiscima, prešućivanju i pokušajima da vas se svede na manjinu bez glasa, ostali ste ono što jeste ponosni Hrvati. I to treba jasno reći, bez uvijanja.”

'Jer narod koji zaboravi svoje ljude izvan granica, polako zaboravlja i sam sebe'

U nastavku je naglasio i odgovornost Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan domovine:

„Hrvatska država ima obvezu prema vama, ne deklarativnu, nego stvarnu. Kroz zaštitu vaših prava, jezika, kulture i političke zastupljenosti. Jer narod koji zaboravi svoje ljude izvan granica, polako zaboravlja i sam sebe.”

Zaključno je poručio kako Sinj goste iz Boke ne doživljava samo kao posjetitelje:

„Sinj vas danas ne prima samo kao goste, nego kao svoju braću. Ovdje ste među svojima. I uvijek ćete to biti. Vrijeme je da budemo glasniji, odlučniji i konkretniji u zaštiti svakog Hrvata bilo u Sinju, Zagrebu ili Boki kotorskoj. Hvala vam na ustrajnosti, hrabrosti i na tome što ste sačuvali ono što je naše.”

Susret je protekao u toploj i prijateljskoj atmosferi, uz razmjenu prigodnih darova. Na prigodnoj svečanosti uručena je i donacija knjiga ravnateljici gradske knjižnice Sinj Iri Pandži, a prigodne poklone gostima je dodijelila i Monika Vrgoč, direktorica Turističke zajednica Grada Sinja. Djeca su gradonačelniku darovala sličicu s natpisom „Torcida“, dok je Gradonačelnik gostima uručio prigodne suvenire kao uspomenu na boravak u alkarskom gradu.

Boravak Hrvata iz Boke kotorske u Sinju još je jednom potvrdio važnost ovakvih susreta u jačanju osjećaja pripadnosti i očuvanju hrvatskog identiteta među mladima izvan Republike Hrvatske. Osim Sinja, sudionici terenske nastave posjetiti će Trogir, Solin i Split, upoznajući se s bogatom kulturnom i povijesnom baštinom hrvatskog naroda.