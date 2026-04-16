Iznenadna smrt nogometne ikone: Poginuo legendarni vratar u tragičnoj nesreći

Nogometni svijet zavijen je u crno nakon vijesti o smrti Alexa Manningera, bivšeg austrijskog reprezentativnog vratara koji je ostavio dubok trag u europskom nogometu.

Vijest o njegovoj smrti potvrdili su Red Bull Salzburg i Austrijski nogometni savez, a prema pisanju talijanske Gazzette dello Sport, Manninger je preminuo u prometnoj nesreći. Okolnosti tragedije zasad nisu u potpunosti razjašnjene.

Dugogodišnja karijera u Italiji

Manninger je imao 49 godina, a tijekom karijere bio je posebno vezan uz talijanski nogomet. Godinama je branio u Serie A, gdje je nosio dresove brojnih klubova, piše T-portal.

Među njima su Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena i Juventus, s kojim je ostvario i neke od najvećih uspjeha u karijeri. Također, jednu je sezonu na kraju svoje velike karijere bio član i velikog Liverpoola.

Bio je poznat kao pouzdan i iskusan vratar, čovjek na kojeg su treneri uvijek mogli računati, a svojim pristupom i profesionalizmom stekao je poštovanje suigrača i navijača.

Oproštaji i šok u nogometnoj zajednici

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila nogometnim krugovima, a brojni klubovi i bivši suigrači opraštaju se od čovjeka koji je godinama bio dio elitne europske scene.

Manningerova karijera možda nije uvijek bila u prvom planu reflektora, ali njegov doprinos klubovima i nogometu ostaje neizbrisiv.