Teška prometna nesreća u Dalmaciji: 66-godišnjak teško ozlijeđen u sudaru s teretnim vozilom

U četvrtak, 18. prosinca oko 9,45 sati na Vrpoljačkoj cesti dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 66-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, na ravnom cestovnom potezu nije se kretao sredinom obilježene prometne trake već se vozilom daje ulijevo preko uzdužne isprekidane crte na prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega dolazi do sudara prednjeg djela njegovog vozila i prednjeg djela teretnog vozila s priključnim vozilom bjelovarskih registarskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 29-godišnjak.

Nakon ukazane liječničke pomoći u Općoj bolnici u Šibeniku, 66-godišnjak je zadržan na daljnjem liječenju zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 66-godišnjaka bit će podnesen obavezni prekršajni nalog.