TEŠKA PROMETNA NESREĆA Poznati boksač Damir Beljo apelira: "Pomolite se za njega, neka Isus učini čudo"

Poslao je jaku poruku

Jedan od najuspješnijih bosanskohercegovačkih boksača Damir Beljo doživio je prometnu nezgodu nedaleko Mostara, teže je ozlijeđen, no izvan životne opasnosti nalazi se u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru.

Užasna prometna nesreća u Hercegovini, među teško ozlijeđenima i poznati boksač

Prema informacijama iz policije u prometnoj nezgodi su sudjelovala tri vozila. Dvije osobe, među kojima je i Beljo, su zadobile teže, a jedan 23-godišnji mladić teške tjelesne ozlijede opasne po život, piše Gol.hr. 

Beljo se javio iz bolničkog kreveta i na Instagram profilu potvrdio je da je dobro, ali je zamolio sve da se pomole za jednog od sudionika sudara, koji se trenutno nalazi u teškom stanju.

"Ja sam dobro, bit ću dobro. Dečki koji su imali udes sa mnom su mladi, jedan je u ozbiljnom stanju, a ja ću vas sve zamoliti da se pomolite za njega dragom Bogu, da Isus ućini čudo i da on bude dobro. ", naveo je Beljo.

Damir Beljo je profesionalni boksač iz Mostara, poznat po nadimku "Bombarder s Neretve". Njegov profesionalni rekord iznosi 29 pobjeda i 2 poraza. Beljo je bivši WBO europski prvak u cruiser kategoriji.

Zanimljivo je da je 2016. Beljo je bio na korak do najveće pozornice, trebao se boriti protiv sadašnjeg svjetskog prvaka Oleksandra Usika u Los Angelesu za WBO svjetsku titulu u cruiser kategoriji, no neposredno prije doga doživio je tešku prometnu nesreću koja ga je udaljila s tadašnjeg vrhunca karijere.

