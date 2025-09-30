TEŠKA PROMETNA NESREĆA Poznati boksač Damir Beljo apelira: "Pomolite se za njega, neka Isus učini čudo"

Jedan od najuspješnijih bosanskohercegovačkih boksača Damir Beljo doživio je prometnu nezgodu nedaleko Mostara, teže je ozlijeđen, no izvan životne opasnosti nalazi se u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru.

Prema informacijama iz policije u prometnoj nezgodi su sudjelovala tri vozila. Dvije osobe, među kojima je i Beljo, su zadobile teže, a jedan 23-godišnji mladić teške tjelesne ozlijede opasne po život, piše Gol.hr.

Beljo se javio iz bolničkog kreveta i na Instagram profilu potvrdio je da je dobro, ali je zamolio sve da se pomole za jednog od sudionika sudara, koji se trenutno nalazi u teškom stanju.

Poslao je jaku poruku

"Ja sam dobro, bit ću dobro. Dečki koji su imali udes sa mnom su mladi, jedan je u ozbiljnom stanju, a ja ću vas sve zamoliti da se pomolite za njega dragom Bogu, da Isus ućini čudo i da on bude dobro. ", naveo je Beljo.

Damir Beljo je profesionalni boksač iz Mostara, poznat po nadimku "Bombarder s Neretve". Njegov profesionalni rekord iznosi 29 pobjeda i 2 poraza. Beljo je bivši WBO europski prvak u cruiser kategoriji.

Zanimljivo je da je 2016. Beljo je bio na korak do najveće pozornice, trebao se boriti protiv sadašnjeg svjetskog prvaka Oleksandra Usika u Los Angelesu za WBO svjetsku titulu u cruiser kategoriji, no neposredno prije doga doživio je tešku prometnu nesreću koja ga je udaljila s tadašnjeg vrhunca karijere.