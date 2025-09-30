Užasna prometna nesreća u Hercegovini, među teško ozlijeđenima i poznati boksač

Tri osobe teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 21:50 sati dogodila na magistralnoj cesti M 6.1, Mostar – Široki Brijeg, u blizini restorana „Cigo“ u Pologu.

U prometnoj nesreći su sudjelovali M.B. (1979) koji je upravljao teretnim vozilom MAN, D.B. (1984) s vozilom marke VW Touareg i M.G. (2002) s vozilom marke Mercedes. Teške tjelesne ozljede zadobio je vozač Touarega D.B.

Iz SKB-a Mostar doznaje se da su teške tjelesne ozljede opasne po život zadobili vozač vozila Mercedes M.G. (2002.) te suvozač iz istog vozila M.B.T. (2002). Oni su trenutno smješteni na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivno liječenje i terapiju boli.

Jedan od ozlijeđenih je i Damir Beljo, poznati mostarski boksač koji je zadobio teške ozljede koje nisu opasne po život, prenosi Jabuka.tv.

Na licu mjesta intervenirali su Hitna pomoć i vatrogasci. S događajem je upoznat županijski tužitelj, izvršen očevid te poduzete sve potrebne mjere, rečeno je iz MUP-a HNŽ-a.

Promet je na ovoj dionici bio obustavljen na dulje vrijeme zbog težine nesreće i velike količine goriva koja se izlila iz spremnika teretnog vozila na magistralnu cestu.