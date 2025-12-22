Teška prometna nesreća, ozlijeđene dvije mlade cure

​U petak, 19. prosinca, oko 2,15 sati u Kninu, u Ulici 4. gardijske brigade, dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 20-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom te je prednjim desnim dijelom udarila u kameni zid, nakon čega se nastavila nekontrolirano kretati. Pritom je vozilom prešla u traku namijenjenu za promet suprotnog smjera te udarila prednjim lijevim pneumatikom o ivičnjak.

U Općoj i veteranskoj bolnici u Kninu vozačici su konstatirane teške tjelesne ozljede, dok je 22-godišnja putnica zadobila lakše tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 20-godišnjakinje bit će podnesen obvezni prekršajni nalog.