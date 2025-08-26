Teška prometna nesreća: Maloljetni motociklist probio ogradu i pao preko zida

U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u naselju Zvečaj na dugoreškom području, teško je ozlijeđen 17-godišnji vozač motocikla. Nesreća se dogodila jučer 13:57 sati, a uzrok je bila neprilagođena brzina, izvijestila je karlovačka policija.

Prema policijskom izvješću, maloljetnik je upravljao motociklom ogulinskih registarskih oznaka kada je zbog prevelike brzine izgubio kontrolu nad vozilom. Došlo je do proklizavanja kotača, nakon čega je motocikl strugao po zaštitnoj metalnoj ogradi. U nekontroliranom kretanju mladić je potom udario u metalnu panel ogradu, probio je te zajedno s motociklom pao preko potpornog zida na travnatu površinu. Iz policije navode kako je vozač za vrijeme vožnje koristio zaštitnu kacigu.

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 17-godišnjeg vozača bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu. Također, o događaju će izvješćem biti obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo.