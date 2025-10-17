Teška nesreća u Srbiji: Dvoje poginulih, 80 osoba ozlijeđeno

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas na putu Sremska Mitrovica – Jarak u Srbiji, poginule su dvije osobe, a oko 80 ih je ozlijeđeno, javljaju tamošnji mediji.

Prema podacima Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, autobus prijevoznika „Sirmium bus“, koji je prevozio radnike tvrtke „Heltcare“, iz zasad nepoznatih razloga sletio je s ceste i prevrnuo se na krov.

Ozljede su pretrpjeli brojni putnici, a svi su prevezeni u Opću bolnicu Sremska Mitrovica radi pružanja liječničke pomoći.

Vozač autobusa je priveden, a određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

Na mjestu nesreće intervenirale su ekipe hitne pomoći i policije, a očevid je u tijeku.