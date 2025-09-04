Teška nesreća u Hrvatskoj, u sudaru poginuo motociklist

U teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 17:14 dogodila na ulazu u autokamp Valkanela između Funtane i Vrsara, na državnoj cesti DC75, smrtno je stradao vozač motocikla hrvatskih registarskih oznaka, priopćila je PU istarska.

Prema policijskim informacijama, do nesreće je došlo kada je motocikl kojim je upravljao 59-godišnji hrvatski državljanin rođen 1966. godine naletio na kombi vozilo s njemačkim registarskim oznakama.

Na mjesto nesreće odmah su izašle hitne službe. Unatoč pokušajima reanimacije, vozač motocikla je u 18:10 sati preminuo od zadobivenih ozljeda. Očevid je u tijeku.