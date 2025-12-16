Teška nesreća u Dalmaciji: Radnik pao na gradilištu, završio je u splitskoj bolnici

Jučer, 15. prosinca, oko 9 sati na području Murtera, na kući u izgradnji, dogodila se nesreća na radu u kojoj je 46-godišnji državljanin Kosova zadobio teške tjelesne ozljede.

Do nesreće je došlo kada je 46-godišnjak tijekom radova pao s visine od oko četiri metra. Unesrećeni je prevezen u KBC Split gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Očevid na mjestu događaja obavljen je u suradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata.

U vezi navedenog događaja bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.