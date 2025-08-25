Teška nesreća s električnim romobilom u centru Splita! Traže se svjedoci, muškarac završio u bolnici

Nova nesreća s električnim romobilom u Splitu!

Jučer poslijepodne oko 18:50 sati na Branimirovoj obali muškarac je pao s romobila. Djelatnici Hitne medicinske pomoći su ga prevezli u bolnicu gdje je zadržan jer je zadobio teške ozlijede.

Na mjestu događaja je obavljen očevid - izvijestili su nas iz splitske policije.

Poziv očevicima

Za potrebe kriminalističkog istraživanja i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su prethodile nastanku prometne nesreće, splitska policija poziva svjedoke, kao i sve osobe koje imaju korisnih saznanja o nastanku navedene prometne nesreće da osobno pristupe u Postaju prometne policije Split ili kontaktiraju službenike na brojeve telefona 021 504-010, 021 504-036 .