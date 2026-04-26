Teška nesreća na autocesti: Jelen udario u automobil čelnika Lokomotive, izvršni direktor teže ozlijeđen

U subotu, nešto iza 22 sata, na 166. kilometru sjeverne kolničke trake autoceste A3, dogodila se bizarna prometna nesreća koja je, prema prvim neslužbenim informacijama, započela kada je jelen iznenada istrčao na cestu. Na nesretnu životinju prvo je naletjelo vozilo u kojem su se nalazili čelnici zagrebačkog prvoligaša, što je potom izazvalo lančani sudar u koji su se uključila još tri automobila. U kaosu koji je nastao na autocesti ozlijeđeno je nekoliko osoba, a materijalna šteta na vozilima je značajna.

U automobilu koje je prvo udarilo u jelena bili su direktor NK Lokomotiva Božidar Šikić i izvršni direktor Dennis Gudasić. Vraćali su se s prvenstvene utakmice 32. kola SuperSport HNL-a, u kojoj je njihov klub na Opus Areni odigrao neriješeno protiv domaćina, NK Osijeka. Umjesto rutinskog povratka u Zagreb nakon zahtjevnog gostovanja, putovanje se za klupsku delegaciju pretvorilo u pravu noćnu moru i borbu za zdravlje, piše Večernji list.

