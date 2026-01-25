TEŠKA NESREĆA NA AUTOCESTI Jedna osoba poginula, druga prevezena u bolnicu

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb rano jutros dogodila se teška prometna nesreća s tragičnim posljedicama. U tunelu Hrasten, u blizini čvorišta Oštrovica, u sudaru je život izgubila jedna osoba, javila je Policijska uprava primorsko goranska.

Nesreća se dogodila oko 4 sata ujutro u kolničkom traku u smjeru Rijeke.

Prema prvim dostupnim informacijama, u nesreći su sudjelovale dvije osobe, doznaje Novi list.

Jedna osoba je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja, a druga osoba je s ozljedama hitno prevezena vozilom Hitne medicinske pomoći na HMT Sušak radi pružanja daljnje liječničke pomoći.

Težina njezinih ozljeda zasad nije službeno potvrđena.

Na mjestu događaja intervenirale su dežurne službe, a policijski službenici proveli su očevid kako bi se utvrdile točne okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Promet tom dionicom autoceste bio je privremeno reguliran uz posebna ograničenja.

Više informacija o uzrocima nesreće, bit će poznato po objavi službenog policijskog izvješća.