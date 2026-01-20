Teška ekskluziva: Kerum prodao stan u secesijskoj vili Antičević! Novi vlasnik neće sadit' kupus i raštiku u perivoju...

Sjećate li se kupusa, raštike, koju je Željko Kerum krenuo saditi u centru Splita? Ma sigurno znate za tu epizodu iz života ekscentričnog bivšeg splitskog gradonačelnika – u dvorištu stana, stotinjak kvadrata zemljišta, i krenuo je Kerum saditi malo verdure, navikao je uvijek biti u pokretu, nešto raditi, nema čovjek mira... Bilo je to prije nekih pet-šest godina, ali kuku-muku, naišao je njegov hortikulturni projekt na drvlje i kamenje, na osudu javnosti i struke!

Raštika u zaštićenom dvorištu

U pitanju je bilo naime dvorište secesijske vile Antičević praktički u centru Splita, na početku Bihaćke ulice. A kako je u pitanju zaštićeno kulturno dobro, plan o sadnji kupusa i raštike odmah je 'digao na noge' javnost, konzervatore i odgovorne u Ministarstvu kulture.



I dobro, izašli su ljudi na očevid, udarili figurativno Keruma po prstima, kupus i raštika nisu na koncu rasli u zaštićenom perivoju, međutim jest korov! Tako je to trajalo nekoliko godina, nisu ni novinari više pokazivali neko zanimanje jer nije bilo predsjednika HGS-a da malo privuče pažnju medija na zapušteno sivilo više nego zelenilo.

Posječeni borovi i tišina institucija

No, nekako je stanje eskaliralo posljednjih mjeseci, kada su u dvorištu vile Antičević posječena dva velika bora! I nitko ništa, slabo je reagirala javnost na taj ekocid, za razliku od nekih drugih slučajeva...



Nikako zapravo su reagirali i konzervatori i u Ministarstvu kulture: na naše upite, gotovo vapaje, što se događa s perivojem i zelenilom ispred zaštićenog kulturnog dobra, nikad i nikakve odgovore nismo dobili. Jednostavno, zaposlenima nije bilo stalo odgovoriti upitima iz medija niti nakon puna tri tjedna od slanja e-maila.

Promjena vlasništva i novo razjašnjenje

Pa smo odgovore morali potražiti na drugim izvorima, a srećom smo naišli i na razumijevanje 'odgovornog' za sva događanja u perivoju na dnu Bihaćke.



I nije Kerum, da odmah razjasnimo i obznanimo gotovo jednako važnu novost. Željko Kerum, odnosno tvrtka povezana s njegovom obitelji (kad je sadio raštiku nije spominjao tu distinkciju, tada je stan i perivoj bio njegov, no kada se spominju dugovi, onda obavezno naglašava kako nikome nije ostao dužan, već je u pitanju bila firma), u čijem vlasništvu je bilo prizemlje vile Antičević, prodali su nekretninu odvjetniku Mladenu Parčini!

Sanacija perivoja i planovi novog vlasnika

Ima tome godinu i pol dana, možda i nešto dulje, potvrdio nam je to novi vlasnik, koji je krenuo u sanaciju objekta.

– Bilo je dosta problema, pogotovo s cijevima, znate kako je, stara je zgrada. No, sve smo radili u dogovoru i po odobrenjima konzervatora, radili smo elaborat, cijeli projekt ima sve potrebne suglasnosti... A što se tiče dvorišta, kad je bilo ono veliko nevrijeme koje je opustošilo i Marjan, nama je borove doslovno gurnulo na kuću! U suglasnosti sa suvlasnicima i uz odobrenje Parkova i nasada, morali smo ih ukloniti, ispilati, jer je prijetila opasnost kako kući tako i prolaznicima i drugoj imovini. Sad smo u postupku uređenja, čistimo perivoj i ponovno ćemo posaditi stabla i adekvatno zelenilo, mora se još srediti i kamena fontana, dovodimo vodu u perivoj, ali uglavnom to su sve završni radovi, samo finiširanje, nadam se da će do ljeta sve biti gotovo – kazuje nam poznati splitski odvjetnik planove kako će dvorište secesijske vile ponovno zablistati.

Ekskluzivno za DalmacijaDanas naš sugovornik otkriva i kako će u prizemlju u Bihaćkoj otvoriti svoj odvjetnički ured, a dio nekretnine će dati u najam za istu namjenu kolegama. Jer lokacija je top, o tome nema spora! Još kada se uredi perivoj, bit će pravo zadovoljstvo doći potražiti usluge renoniranog odvjetnika.