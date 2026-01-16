Tereza Kesovija u suzama objavila tešku odluku: "To je moja želja..."

Tereza Kesovija ovih je dana rastužila svoju publiku otkrivši da planira još tri koncerta, u Dubrovniku, Ljubljani i Zagrebu, i da će to najvjerojatnije biti kraj njezine karijere. Glazbenu divu već dugo muče zdravstveni problemi o kojima je progovorila.

"To je moja želja, ali vidjet ćemo kako će biti. Boli me kralježnica, bole i koljena, to je sve povezano, ali pjevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pjesmom, ali, kažem, vidjet ćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na pozornici, nema veze", rekla je Tereza za 24 sata.

Tereza je posljednja dva rođendana provela u bolnici. Naime, tada je hospitalizirana zbog dugotrajne povišene temperature i mučnine, a nakon oporavka puštena je kući.

"Bilo mi je baš jako teško, mjesec dana muči me jaki kašalj, a koljeno me toliko boli da nisam mogla stajati", rekla je u to vrijeme.

Podsjetimo, glazbena diva je 22. kolovoza 2023. godine vozilom Hitne pomoći iz svojeg doma prevezena u zagrebačku bolnicu u Dubravi zbog infarkta. Dva mjeseca nakon nemilog incidenta razgovarala je s ekipom Storyja i rekla da joj "nitko ne može ništa".

"S obzirom na sve to što mi se dogodilo, dobro sam. Imala sam infarkt, ali dobro je, prošlo je. Mene moje pjevanje oporavlja, to mi je najveća radost. Ja uvijek kažem: ‘Ako hoćete da umrem što prije, zabranite mi da pjevam‘", kazala je Tereza tada i otkrila tajnu svojeg mladolikog izgleda.

"Tajna izgleda je zapravo u tome što se ja ne dam. Jednostavno ne želim priznati godine, za mene godine ne postoje. Kad se lošije osjećam, malo se odmorim i onda je sve okej. Moramo tako, pa kako drugačije", kazala je Tereza.