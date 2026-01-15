Tereza Kesovija se želi oprostiti s publikom: "Bole kralježnica i koljena, ali pjevati još mogu..."

"Jako sam puno radila i to je sad došlo na naplatu. Ali dobro je, i godine su tu“, rekla je Tereza Kesovija za 24 sata.

Za Dubrovački dnevnik otkrila je kako planira još tri koncerta, nakon kojih bi se, prema vlastitim željama, mogla oprostiti od publike i završiti karijeru.

"To je moja želja, ali vidjet ćemo kako će biti. Boli me kralježnica, bole i koljena, sve je to povezano, ali pjevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pjesmom, no vidjet ćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na pozornici, nema veze ", ekla je Kesovija za 24sata.

Teško je govoriti o "mini turneji", iako je zamislila još tri nastupa i to u Dubrovniku, Ljubljani i Zagrebu.

To je stav i karakter koji najveću domaću glazbenu divu prati cijelu karijeru. Glas joj, kako često ističu njezini suradnici i publika, nitko ne može oduzeti. O zdravstvenim tegobama ne voli javno govoriti, a više je puta naglasila da i drugi ljudi imaju probleme "pa o tome ne pričaju po novinama".