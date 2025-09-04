Teologinja: Thompsonu nisu rekli da se bavi samo pjevanjem, za razliku od Severine

Aktivistica, teologinja i komentatorica HRT-ovog Petog dana, Lana Bobić, govorila je za N1.

Europskoj komisiji predano je 1,2 milijuna potpisa građanske inicijative My Voice, My Choice, čiji je cilj da osigura svim ženama koje žive u EU-u pravo na dostupan, siguran i besplatan prekid trudnoće. U inicijativi sudjeluje i Hrvatska.

Lana Bobić navodi da je Europska građanska inicijativa mehanizam gdje građani imaju priliku direktno oblikovati europske politike: "Prvo smo registrirali inicijativu i krenuli u prikupljanje potpisa, u roku od godine dana treba se skupiti milijun potpisa i uspjeli smo to u manje od godine", kazala je.

"Preko 20 milijuna žena u EU nema pristup sigurnom pobačaju"

Europska komisija će u sljedećih šest mjeseci donijeti odluku i formirati prijedlog. Bobić pojašnjava kako bi to izgledalo: "Preko 20 milijuna žena u Europskoj uniji nema pristup sigurnom pobačaju.

Europska unija kao takva ne može ulaziti u zakonodavstva pojedinih zemalja, ali može napraviti financijski mehanizam koji će omogućiti da žena, bez obzira na nedostupnost pobačaja u svojoj zemlji, kao što je situacija u Hrvatskoj i Italiji zbog priziva savjesti ili restriktivnih zakona kakvi su u Poljskoj ili Malti, može napraviti pobačaj u nekoj od zemalja EU-a gdje je legalan, a da trošak zdravstvene skrbi bude na EU-u. Ako žena u Poljskoj ne može napraviti pobačaj, može otići u Nizozemsku i troškovi zdravstvene skrbi kroz taj mehanizam bili bi pokriveni od strane EU-a", dodaje.

Govori da u Hrvatskoj oko 60 posto zdravstvenih djelatnika ne radi prekid trudnoće zbog priziva savjesti: "Može koštati i 500 eura i unatoč njegovoj legalnosti postaje nedostupan brojnim ženama u Hrvatskoj, a posebno ženama koje žive u manjim sredinama."

Bobić je opisala iskustvo iz Bruxellesa: "Bilo je fantastično. Tu je bila i Severina koja se od trenutka kada je pozvana da podrži inicijativu jako uključila i cijeloj priči dala vidljivost. Do odluke Europske komisije ima jako puno posla. Neki naši europarlamentarci su nas došli podržati i to nam je jako važno. Vidjet ćemo na koji će način taj naš prijedlog formirati Europska komisija."

Bobić: Ono što se kaže Severini, nikada se ne bi reklo jednom muškarcu

"Živimo u povijesnom trenutku gdje postaje jasno na koje je načine pitanje reproduktivnih prava žena povezano sa širim globalnim događanjima. Bilo nam je važno napraviti ovu inicijativu kako bismo napravile osigurač za stečena prava žena kako se ne bi dogodilo ono što se dogodilo u SAD-u", dodala je.

"Kada jedna građanka koja se bavi pjevanjem politički istupi, onda će se njoj reći 'neka se bavi pjevanjem', to se nikada neće reći jednom muškarcu. Nitko nije rekao Thompsonu neka se samo bavi pjevanjem. I to je jako opasno. Nije Severina jedina koja je istupila pa joj se reklo da 'žena nije za mudraca nego za madraca'", ističe.

Bobić smatra da u Hrvatskoj živi jako puno ljudi koji žele poštivanje ljudskih prava, ravnopravnost i funkcionalnu državu: "Posla ima, ali mislim da je situacija svjetlija nego što se čini, samo je pitanje vokalnosti većine koju smo mi iskusili kroz ovu inicijativu. Ispostavilo se da su ljudi spremni biti vokalni oko stvari za koje misle da su važne, a ženska i reproduktivna prava su ljudima u Hrvatskoj očito jako važna."