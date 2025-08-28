Tenzije oko festivala u Benkovcu i Šibeniku: Ministrica Obuljen Koržinek poziva na dijalog, sastanak s braniteljima u tijeku

Tenzije koje prate festivale u Benkovcu i Šibeniku komentirala je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

"Ja zaista pozivam sve naše sugrađane ako se ne slažu ili im smeta neki sadržaj ili nek događanje, potpuno je legitimno u demokraciji iznijeti svoj stav, iznijeti svoje mišljenje i čak ga iskazati bilo nekim prosvjedom, bilo ignoriranjem takve manifestacije il takvog događanja, ali te svoje stavove, iznosimo u duhu uvažavanja, poštovanja jednih prema drugih, poštovanja različitih mišljenja", rekla je Obuljen Koržinek.

A u Ministarstvu branitelja traje sastanak ministra Tome Medveda i branitelja iz Šibenika i Benkovca. Što se očekuje?

Stigao Nedjeljko Genda

Koji će biti zaključci ovog sastanka znat će se nakon njegovog završetka, hoće li se smiriti ove društvene tenzije tek ćemo vidjeti kad se sve ovo završi. Sastanak traje već neko vrijeme, ono što je zanimljivo da ga je sazvao jutros na sjednici Vlade premijer Plenković nakon što je reagirao na cijelu ovu situaciju.

Koje braniteljske udruge su dobile poziv da dođu ovdje na sastanak s ministrom Medvedom, u ministarstvu nam nisu željeli reći, no ono što je za RTL potvrđeno da je Nedjeljko Genda stigao ovdje i da je na sastanku.

Upravo on, kao predstavnik benkovačkih branitelja, odakle je sve ovo započelo prije nekoliko dana na otvorenju festivala Nosi se kada su oni nezadovoljni tim festivalom prosvjedovali. Festival je u međuvremenu odgođen, no prosvjedi su se nastavili i idući dan.

Prvo Benkovac pa Šibenik

Povedeni njihovim primjerom izrazili su nezadovoljstvo i šibenski branitelji, čak 12 udruga šibenskih branitelja za održavanje festivala Fališ. Ono što je zanimljivo da taj festival Fališ se održava već 13 godina pa se nameće pitanje zašto su tek sada odlučili reagirati i zašto tek sada prijete benkovačkim scenarijem ako se festival održi.

Njihov odgovor na ovo pitanje je da se radi o političkom skupu antihrvatske ljevice. Ono što je također poznato da je devet nevladinih udruga pisalo otvoreno pismo i premijeru, ali i Vladi tražeći nekakvu reakciju na ovo sve što se događa. Reakcija je na početku izostala do danas kao što smo imali prilike čuti, reagirao je i sam premijer, ali i ministrica kulture.