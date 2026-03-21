Tennis Summer by Goran Ivanišević: Split postaje središte međunarodnog tenisa ovog kolovoza

Split će tijekom posljednja dva tjedna kolovoza 2026. godine postati jedno od najvažnijih sportskih središta u regiji zahvaljujući jedinstvenom projektu Tennis Summer by Goran Ivanišević. Riječ je o međunarodnom sportskom teniskom kampu koji objedinjuje edukaciju, vrhunski tenis i atraktivan javni događaj, a sve pod vodstvom Gorana Ivaniševića, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena.

Cilj ove manifestacije je višestruk: razvoj mladih tenisača, promocija sporta i zdravog načina života, jačanje međunarodne sportske suradnje te dodatno pozicioniranje Split kao atraktivne sportsko-turističke destinacije.

"Ovo je projekt kojeg razvijamo već posljednja tri mjeseca. Često smo se i šalili hoćemo li odustati ili ne, ali odustajanja nije bilo. Želio bih zahvaliti Ministarstvu turizma i sporta, posebno ministru Tonči Glavini, kao i gospodinu gradonačelniku Tomislavu Šuti na podršci. Tijekom ova tri mjeseca zajedno smo radili na projektu i pokazali razumijevanje za to da se tenis ponovno vraća u Split, jer tenis i Split oduvijek idu zajedno", kazao je Goran Ivanišević.

"Što se tiče samog projekta, riječ je o dva tjedna tenisa, od 17. do 29. kolovoza, a završnica će biti teniski meč na Prokurativama. To je nešto posebno, igrati tenis u samom centru Splita bila je moja životna želja", dodao je.

"Tko će igrati, još ne možemo otkriti, ali imamo vremena do tada. Također moram spomenuti dvije osobe bez kojih ovaj projekt ne bi bio moguć – moju suprugu Nives i našu kumu Anu Komar, koje su inicijatorice cijele ideje. Zahvaljujući njima danas smo ovdje", poručio je Ivanišević.

Dva ključna segmenta programa

Projekt je koncipiran kroz dva glavna dijela. Prvi je međunarodni teniski kamp koji će se održavati od 17. do 29. kolovoza 2026. godine. Kamp će okupiti više od 100 sudionika iz Hrvatske i inozemstva, koji će trenirati u manjim grupama, ovisno o dobi i razini igre. Program uključuje sveobuhvatan pristup razvoju igrača, s naglaskom na tehničko-taktičke elemente, kondicijsku pripremu i mentalnu snagu. Treninzi će se odvijati pod izravnim vodstvom Gorana Ivaniševića i njegovog stručnog tima.

Drugi segment je završni spektakl koji će se održati 29. kolovoza 2026. na kultnim Prokurative. Ovaj javni događaj uključivat će pokazni meč, koncert i bogat popratni program, a posebno će atraktivna biti privremena izgradnja teniskog terena s tribinama u samom srcu grada.

"Nalazimo se na mjestu gdje su stasale mnoge legende hrvatskog tenisa i ovakav projekt predstavlja iznimno vrijednu priliku za dodatno jačanje hrvatskog sporta. Ministarstvo turizma i sporta nastavit će podržavati ovakve inicijative. Još od 2018. i 2019. godine, kada se pripremala prva strategija sporta u povijesti Republike Hrvatske, jasno smo prepoznali važnost razvoja sporta. Ta je strategija usvojena jednoglasno, bez ijednog glasa protiv, što govori koliko je bila potrebna. Samo ove godine Ministarstvo je u organizaciju teniskih turnira uložilo gotovo 9 milijuna eura, a u protekla dva mandata obnovljeno je 30 teniskih terena. U pripremi je i nova strategija sporta kojom ćemo nastaviti razvijati infrastrukturu i podržavati sport. Ako Nadal može imati svoju akademiju koju prepoznaje cijeli svijet, vjerujemo da i Split zaslužuje ovakav projekt predvođen našom sportskom legendom", kazao je ravnatelj Uprave za sport u Ministarstvu turizma i sporta Krešimir Šamija.

Međunarodni karakter i značaj

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta istaknuo je kako Grad u potpunosti podržava projekt.

"Zahvaljujem Goranu Ivaniševiću što vraća tenis u Split. On je naša sportska ikona koja je promovirala Hrvatsku i naš grad diljem svijeta. Grad Split snažno ulaže u sport i cilj nam je kroz sport dodatno razvijati turizam. Ovakve manifestacije želimo imati što više, a ovaj projekt će okupiti više od 100 mladih iz Hrvatske i inozemstva. Također, Grad će po prvi put sufinancirati sportske članarine za mlade kako bismo ih potaknuli na bavljenje sportom. Uz to, ulažemo u obnovu sportske infrastrukture i želimo stvoriti uvjete za nove generacije sportaša", kazao je Šuta.

Tennis Summer by Goran Ivanišević okuplja mlade sportaše iz različitih zemalja, čime se potiče razmjena sportskih iskustava, razvoj međunarodnih veza i dodatna promocija Hrvatske na europskoj sportskoj sceni. Ovakav koncept doprinosi ne samo sportskom razvoju sudionika, već i jačanju globalne vidljivosti domaće teniske scene.

Stručni tim i vrhunska organizacija

Program predvodi Goran Ivanišević, pobjednik Wimbledona 2001., koji će ujedno imati ulogu glavnog trenera i mentora. Uz njega sudjeluje tim licenciranih trenera i kondicijskih stručnjaka s bogatim iskustvom u radu na međunarodnim natjecanjima, čime se jamči visoka razina stručnosti i kvalitete rada.

Program će se odvijati na dvije prepoznatljive splitske lokacije: Tenis klub Split 1950, povijesnom teniskom središtu uz more, te Žnjan, novouređenoj sportsko-rekreacijskoj zoni koja nudi vrhunske uvjete za trening i boravak.

"Posebno zahvaljujemo Goranu Ivaniševiću, ali i svima koji stoje iza ove ideje. Naš cilj je jasan – vratiti tenis na mjesto koje zaslužuje. Split ima veliku tenisku tradiciju i dao je vrhunske igrače poput Nikole Pilića, Željka Franulovića, Gorana Ivaniševića, Marija Ančića i Mate Pavića. Ta tradicija nas obvezuje, ali i motivira", kazali su organizatori iz Tenis kluba Split 1950, koji će učiniti sve da projekt postane dugoročna platforma za razvoj tenisa u Splitu.

Tennis Summer by Goran Ivanišević predstavlja spoj sporta, edukacije i zabave, ali i važan korak u daljnjem razvoju Splita kao međunarodne sportske destinacije.