TEMA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE SE ZAKUHAVA? Ivošević odgovorio Matijeviću: "Ne samo da je prijedlog pravilnika izrađen, već je utvrđen i konačni prijedlog"

Danas je predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević ponovno potegnuo temu medicinski potpomognute oplodnje .

Naime, još prošle godine odjeknula je vijest kako će Grad Split biti treći grad u Hrvatskoj koji će sufinancirati potpomognutu oplodnju svojim građankama i građanima.

Država već plaća četiri ciklusa potpomognute oplodnje ako se ona obavlja u javnozdravstvenim institucijama, ali često to ne bude dovoljno stoga je od ove godine Grad Split odlučio sudjelovati u sufinanciranju narednim ciklusima medicinski potpomognute oplodnje za splitske obitelji koje ne uspijevaju dobiti djecu, i one koje su već iskoristile četiri ciklusa koliko im plaća država, ako to obavljaju u javnim bolnicama, a da to nije dalo željeni rezultat.

To je amandman na prijedlog proračuna za 2023. godinu vijećnika Socijaldemokratske partije u splitskom Gradskom vijeću koji je donesen u studenome prošle godine, ali od tada do danas ništa se nije pokrenulo jer nije izrađen pravilnik. RTako je barem na jutrošnjoj konferenciji kazao Matijević.

Ivošević:

Zamjenik splitskog gradonačelnika, Bojan Ivošević, reagirao je na Matijevićeve prozivke. Ovoga puta preko društvene mreže.

"Danas je splitski SDP sazvao presicu na kojoj je iznio neistinitu tvrdnju kako se nije niti pokrenuo postupak donošenja Pravilnika za sufinanciranje potpomognute oplodnje i da mole gradonačelnika da to pokrene.

Prije svega želim naglasiti da je prijedlog ove mjere još 2021. godine prilikom kreiranja proračuna za 2022. godinu iznijela gđa. Branka Ramljak kojoj smo obećali da ćemo to ugraditi u proračun za 2023. godinu.

Da su kolege iz SDP-a pozorno pratile znali bi da su prijedlog pravilnika službe već izradile, da su s istim upoznati i gđa. Ramljak i gosp. Barbir, da je već provedeno javno savjetovanje početkom ljeta, da je nakon toga odrađen još jedan krug razgovora sa svim zainteresiram građanima koji su u proteklom razdoblju iskazali interes, da je konačni prijedlog stavljen u proceduru donošenja 13.10.2023. (10 dana prije njihove presice), da je 20.10.2023. (3 dana prije presice) utvrđen konačni prijedlog koji je već u izradi kod Odsjeka za opću upravu te će kroz koji dan biti potpisan od strane gradonačelnika i potom objavljen u službenom glasniku.

Mogu samo izraziti žaljenje da svaku lijepu priču splitski SDP pokušava svesti na politikanstvo koje je očito njihov jedini način djelovanja", napisao je Ivošević.