Tek što je počela raditi, čuvarica se upustila u seksualne odnose sa zatvorenikom u molitvenoj sobi

Isabelle Dale, tada 19-godišnja čuvarica u muškom zatvoru HMP Coldingley u Surreyju, vrlo brzo se našla u središtu jednog od najvećih zatvorskih skandala u Velikoj Britaniji posljednjih godina.

Mlada čuvarica, poznata po platinasto plavoj kosi, piercingu, umjetnim trepavicama i umjetnim noktima, bila je popularna među zatvorenicima, ali i predmet sumnji među kolegama koji su je smatrali nezrelom i podložnom manipulaciji, prenosi Dnevnik.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Samo nekoliko mjeseci nakon što je počela raditi u zatvoru s 420 okorjelih kriminalaca, Isabelle se upustila u seksualne odnose s dvojicom zatvorenika Connorom Moneyjem, osuđenim zbog smrtonosne prometne nesreće, i Shahidom Sharifom, osuđenim na 12 godina zbog oružane pljačke draguljarnice tijekom koje je prijetio prolaznicima amonijakom.

Unatoč tome što je prošla obuku o sprečavanju korupcije i znala da su odnosi sa zatvorenicima strogo zabranjeni, Isabelle je s oba muškarca bia u intimnoj i seksualnoj vezi. Sa Sharifom je snimljena kamerama kako izlazi iz molitvene sobe i namješta odjeću nakon što su proveli četiri minute nasamo, a zatim su razmjenjivali eksplicitne poruke i ljubavna pisma. Nakon što je premješten u drugi zatvor, Isabelle ga je posjećivala, slala mu novac i uvjeravala ga u ljubav, uvjerena da će je zaprositi. Na njegov zahtjev čak je napravila estetski zahvat podizanja stražnjice.

Istražitelji su kasnije pronašli dokaze da je par planirao krijumčariti drogu spice u zatvor tako da se tekući narkotik nanese na omotnice koje bi Isabelle poslala poštom. U Sharifovoj ćeliji pronađene su poruke i fotografije koje su povezivale Isabelle s krijumčarenjem, a na njezinom telefonu otkriveno je i da je istodobno održavala vezu s drugim zatvorenikom, Connorom Moneyjem.

Proglašena je krivom

Nakon osmodnevnog suđenja, sada 23-godišnja Dale proglašena je krivom za dva kaznena djela nedoličnog ponašanja u javnoj službi i za urotu u krijumčarenju zabranjenih predmeta u zatvor. Njezina suučesnica Lilea Sallis također je osuđena, dok se Sharif ranije izjasnio krivim, piše Daily Mail.

Bivši kolege iz zatvora opisali su Isabelle kao nesigurnu, nezrelu i previše prijateljski nastrojenu prema zatvorenicima, zbog čega je bila laka meta za manipulatore. Ističu da ovakvi slučajevi ozbiljno ugrožavaju sigurnost zatvorskog osoblja te otežavaju rad profesionalnim čuvaricama koje se, nakon ovakvih skandala, često suočavaju s nepovjerenjem.

Isabelle, koja je u zatvorsku službu ušla s ambicijom da jednog dana postane policajka, sada čeka izricanje kazne