Tehnološki uzlet poljoprivrednih polja: CROSSMART donosi cjelovito rješenje za pametnu poljoprivredu na jugu Hrvatske i u susjedstvu

Poljoprivreda na jugu Hrvatske te u dijelovima Bosne i Hercegovine i Crne Gore prolazi kroz snažnu digitalnu transformaciju provedbom projekta CROSSMART. Projekt je uspješno završio ključne infrastrukturne i edukativne korake te uspostavio integrirani sustav pametne poljoprivrede koji povezuje senzore, dronove i naprednu softversku platformu u jedinstveni digitalni ekosustav.

Riječ je o inicijativi usmjerenoj na modernizaciju agropoduzetništva u prekograničnoj regiji koja okuplja partnere: Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije, Općinu Konavle, Ured za evropske integracije Srednjebosanskog kantona, Općina Tuzi, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruženje za ekonomski razvoj REDAH.

Pametna tehnologija u konavoskim poljima

Na području Konavala, u vinogradima Lovornog polja postavljena je pametna lovka za štetnike – uređaj koji koristi naprednu tehnologiju za automatsku detekciju i analizu populacije kukaca. Umjesto tradicionalnih metoda, ova lovka sama javlja optimalno vrijeme za zaštitu usjeva, čime se smanjuje nepotrebna upotreba kemijskih sredstava.

Općini Konavle isporučen je i specijalizirani dron s multispektralnom kamerom, namijenjen preciznom skeniranju usjeva iz zraka, što je od presudne važnosti za analizu zdravlja biljaka na strmim i nepristupačnim terenima konavoskih brda.

Mrežu uređaja upotpunjuju agrometeorološke stanice postavljene u vinogradu u Lovornom polju, masliniku u Dunavama i na oranici u Stravči, koje u stvarnom vremenu prate vlagu i temperaturu tla na dvije dubine, vlagu lista, padaline te vjetar.

Kroz projekt je u Ruralnom centru Konavle na Grudi uspostavljen suvremeno opremljen laboratorij za kontrolu kvalitete vina i maslinova ulja, čime je poljoprivrednicima omogućen pristup naprednoj opremi za analizu kvalitete proizvoda i praćenje ključnih parametara u procesu proizvodnje.

Regionalni iskorak: Od Središnje Bosne do Crne Gore

Dok Konavle bilježe tehnološki uzlet, projekt CROSSMART istovremeno je povezao i partnere u susjednim državama. U Srednjobosanskom kantonu (SBK) postavljena je impresivna mreža od čak 15 suvremenih agrometeoroloških stanica raspoređenih od Busovače do Jajca, čime je uspostavljena široka mreža praćenja mikroklimatskih uvjeta.

Značajan iskorak napravljen je i u Crnoj Gori, gdje je Općini Tuzi uz agrometeorološke stanice i dron isporučen i digitalni skener – mobilni laboratorij koji poljoprivrednicima omogućuje brzu analizu ključnih parametara plodnosti tla izravno na terenu, pomažući u donošenju preciznih odluka o gnojidbi.

Razvoj digitalne platforme uz znanstvenu podršku

Kako bi se ogromna količina prikupljenih podataka s terena pretvorila u korisne informacije i konkretne savjete, vodeći partner projekta osigurao je implementaciju jedinstvene digitalne platforme koju je razvila renomirana hrvatska tvrtka Agrivi, svjetski lider u digitalizaciji poljoprivrede.

„Cilj projekta CROSSMART nije samo instalacija opreme, već stvaranje funkcionalnog digitalnog ekosustava koji poljoprivrednicima omogućuje donošenje odluka temeljenih na pouzdanim podacima, a ne na intuiciji. Ovim aktivnostima osiguravamo kvalitetan prijenos znanja i jačamo konkurentnost regije“, istaknuli su iz Centra za poduzetništvo.

Integracijom svih uređaja u jedinstveni sustav, poljoprivrednici dobivaju pristup naprednim prediktivnim modelima koji upozoravaju na opasnost od biljnih bolesti i pojavu nametnika.

Znanstvenu podršku i stručnu ekspertizu ovom procesu daje Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, osiguravajući da digitalni savjeti budu utemeljeni na najvišim stručnim i znanstvenim standardima. Na taj način podaci s terena prestaju biti samo brojke – oni postaju konkretne, primjenjive preporuke koje poljoprivrednicima pomažu u svakodnevnom donošenju odluka i povećanju održivosti proizvodnje.

Projekt CROSSMART provodi se uz financijsku potporu Europske unije kroz program Prekogranične suradnje Interreg VI-A IPA Bosna i Hercegovina – Hrvatska – Crna Gora 2021. – 2027. Više o projektu potražite na crossmart.eu