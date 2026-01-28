Tehnološki park Split popunio sve uredske prostore, Grad otvorio listu interesa za nove korisnike

Svi uredski prostori namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima u Tehnološkom parku Split trenutačno su popunjeni, objavio je Grad Split, ističući kako je to potvrda snažnog interesa poduzetničke zajednice za rad i razvoj unutar suvremene poduzetničko-potporne infrastrukture Grada Splita i Urbane aglomeracije Split.

Kako navode iz Grada, interes poduzetnika ne jenjava ni nakon popunjavanja kapaciteta, pa je zbog kontinuirane potražnje otvorena forma za iskaz interesa za buduće korištenje uredskih prostora.

Poduzetnici koji ispune obrazac bit će, prema najavi, pravovremeno obaviješteni putem e-maila o eventualnom oslobađanju uredskih prostora te datumu ponovnog otvaranja službenog Poziva.

Forma za iskaz interesa dostupna je na poveznici: https://forms.gle/pKrUqTt21spa3quLA.