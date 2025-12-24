Taylor Swift otvorila novčanik, donirala milijune u dobrotvorne svrhe

Taylor Swift, 36, u duhu je davanja u ovo doba godine.

Pop megazvijezda krenula je u mali pohod donacija, izdvajajući dio svog novca vodećim dobrotvornim organizacijama, počevši s jednom koja je bila namijenjena njoj osobno. Taylor je donirala milijun dolara Američkom udruženju za srce kako bi podržala istraživanje srčanih bolesti i proširila pristup potrebnoj skrbi za ranjive zajednice, piše The Mirror.

„Taylor Swiftina izvanredna velikodušnost stvorit će trajne promjene daleko iznad njezine financijske vrijednosti“, rekla je izvršna direktorica Američkog udruženja za srce Nancy Brown u izjavi. „Iskustvo njezine obitelji s kardiovaskularnim bolestima je previše uobičajeno i pogađa gotovo polovicu odraslih Amerikanaca.“

Scott Swift, Taylorin otac, podvrgnut je operaciji na otvorenom srcu ranije ove godine u stresnom trenutku za obitelj. Tijekom ljeta, 73-godišnjakinja je imala operaciju peterostruke prenosnice, a obitelj se okupila oko njega tijekom procesa ozdravljenja. U to vrijeme, Taylor, koja je završila svoju uvijek popularnu turneju Eras, počivala je s ocem.

Uz Taylorinu podršku Američkom udruženju za srce, pop zvijezda donirala je milijun dolara organizaciji Feeding America i dala "velikodušnu donaciju" organizaciji MusiCares Akademije za snimanje.

Feeding America, mreža banaka hrane, potvrdila je donaciju na X-u, ranije poznatom kao Twitter. "Njezina kontinuirana podrška snažan je podsjetnik na ono što je moguće kada se ujedinimo kako bismo okončali glad", rekla je izvršna direktorica Claire Babineaux-Fontenot, ističući kontinuirane napore pjevačice Opalite da ublaži nesigurnost u opskrbi hranom.

Tijekom svoje turneje Eras, Taylor je često donirala lokalnim bankama hrane kako bi pomogla u unapređenju zajednica u kojima je gostovala tijekom turneje.

Iako MusiCares nije precizirao iznos donacije, javno su zahvalili Taylor. Rekli su: "Potrebno je cijelo selo da bi se ljubav ljubitelja glazbe oživjela, a Taylorina donacija pomaže osigurati da svi glazbeni profesionalci, svih žanrova i profesija, ne moraju birati između života u glazbi i skrbi koja održava život."

U objavi na Instagramu, organizacija je napisala: „Hvala Taylor što podržavaš našu misiju! Štitimo obitelj.“

Taylorino dobrotvorno davanje je široko dokumentirano. Osim tih filantropskih napora, nedavno je dobila pohvale za visoke standarde plaća koje je održavala tijekom Eras turneje za svoje osoblje. Osim visokih plaća, Taylor je svojoj ekipi, uključujući plesače, tehničare i vozače kamiona, isplatila oko 197 milijuna dolara bonusa.