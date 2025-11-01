Tamna strana Zelenskog: "Želi ukloniti sve političke konkurente"

Kada je Rusija prije gotovo četiri godine započela sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, Volodimir Kudricki, tadašnji čelnik ukrajinske državne energetske tvrtke Ukrenergo, borio se da zemlja ne ostane u mraku.

Naizgled nemogućim naporima uspio je održati sustav i svake ga godine ponovno obraniti, zasluživši poštovanje energetskih stručnjaka diljem svijeta jer je uspio osigurati da Ukrajina izdrži ruske raketne i bespilotne napade na elektroenergetsku mrežu i izbjegne katastrofalne nestanke struje, sve do njegova naglog prisilnog odlaska s dužnosti prošle godine.

"Pokušava ušutkati kritičare"

Kudrickova smjena izazvala je oštre reakcije u energetskom sektoru, ali i zabrinutost u Bruxellesu. Kudricki je tada za Politico izjavio da je žrtva neprekidne centralizacije moći koju, po njegovim riječima, provode ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegov moćni šef ureda Andrij Jermak. Rekao je i kako se boji da bi "korumpirani pojedinci" mogli preuzeti kontrolu nad državnom kompanijom.

Prema njegovim pristašama, upravo takvi javni istupi, i njegovo odbijanje da šuti, objašnjavaju zašto se Kudricki prošlog tjedna našao u staklenom prostoru za optužene u središnjem kijevskom sudu, gdje je optužen za pronevjeru. Oporbeni zastupnici i aktivisti civilnog društva tvrde da se radi o još jednom primjeru kako ukrajinsko vodstvo koristi pravosudni sustav kao oružje, odnosno da optužbama za korupciju ili suradnju s Rusijom pokušava ušutkati kritičare i zastrašiti protivnike. Ured predsjednika Zelenskog odbio je komentirati slučaj.

Sličan tretman imali su i drugi, uključujući bivšeg predsjednika Petra Porošenka, koji je ove godine optužen za korupciju i stavljen pod sankcije, što bi mu moglo onemogućiti kandidaturu na budućim izborima. Sankcije su često korištene protiv političkih oponenata, a njihov učinak uključuje zamrzavanje imovine i blokadu financijskih transakcija, što znači da pogođene osobe ne mogu koristiti bankovne račune niti kreditne kartice.

Porošenko je kasnije optužio Zelenskog za prikriveni autoritarizam i pokušaj da ukloni svakog političkog konkurenta sa scene.

Oporbeni zastupnik Mikola Knjažicki smatra da se slični motivi kriju i iza Kudrickovog progona te upozorava da će se korištenje pravosuđa za diskreditiranje protivnika vjerojatno pogoršavati kako se predsjednički ured priprema za moguće izbore sljedeće godine, u slučaju da dođe do primirja. On tvrdi da vlast koristi sudove kako bi očistila teren od konkurenata i time pripremila nepoštene izbore.

Rat kao monopolizacija moći

Sličnog je stava i Darija Kaleniuk, poznata ukrajinska aktivistica i direktorica Centra za borbu protiv korupcije, koja upozorava da predsjednik i njegov najuži krug koriste rat za monopolizaciju moći do te mjere da to predstavlja prijetnju demokraciji.

Kaleniuk je bila prisutna na dvosatnom ročištu Kudrickovog izjašnjavanja o krivnji te je potvrdila njegovu tvrdnju da je proces politički motiviran. Prema njezinim riječima, slučaj nema nikakvog pravnog smisla.

"Činilo se još bizarnijim kada je tužitelj pročitao optužnicu protiv Kudrickog i nije mogao pokazati da je on na bilo koji način materijalno profitirao iz ugovora o infrastrukturi koji, u konačnici, nije ni bio realiziran."

Slučaj se odnosi na ugovor koji je Kudricki odobrio prije sedam godina, dok je bio zamjenik direktora za investicije u Ukrenergu. Međutim, podizvođač nije ni započeo radove, a Ukrenergo je uspješno povratio avansnu uplatu.

Kaleniukine sumnje dijeli i zastupnica oporbe Inna Sovsun.

"Nema dokaza da se Kudricki obogatio. Nije nastala nikakva šteta. Ne mogu se oteti dojmu da je sve ovo politički motivirano."

"Ne izgleda dobro ni iz domaćeg ni međunarodnog kuta"

Sovsun je došla na ročište i ponudila se kao jamac za puštanje Kudrickog na slobodu, a isto su učinila još dvojica zastupnika. Ipak, sudac je odlučio da će Kudricki iz pritvora biti pušten tek nakon uplata jamčevine od 325.000 dolara.

Jedan visoki ukrajinski savjetnik, koji je želio ostati anoniman, odbacio je tvrdnje obrane da je proces politički motiviran te ustvrdio da su optužbe za pronevjeru ozbiljne.

"Ljudi bi trebali pričekati cijelo suđenje", rekao je.

No bivša potpredsjednica vlade Ivana Klimpuš-Cincadze smatra da slučaj ne izgleda dobro ni iz jednog kuta - ni domaćeg ni međunarodnog. Po njezinu mišljenju, tajming slučaja je posebno problematičan jer se podudara s trenutačnim apelom Kijeva za veću energetsku pomoć Europe uoči onoga što bi mogla biti najteža zima od početka rata.

Rusija posljednjih tjedana intenzivira napade raketama i dronovima na ukrajinsku infrastrukturu, a za razliku od ranijih godina, sada sve češće cilja i bušotine, skladišta i distribucijske sustave prirodnog plina, osim električne mreže. Trenutno 60 posto Ukrajinaca ovisi o prirodnom plinu za grijanje svojih domova.

Neki ukrajinski energetski stručnjaci strahuju da bi Kudrickov progon mogao biti dio strategije pronalaženja žrtvenog jarca, kojom bi se vlast unaprijed ogradila od odgovornosti ako ukrajinski energetski sustav ne uspije izdržati nadolazeće ruske napade.

Pozivajući se na anonimne izvore, Ukrainska Pravda je prije dva tjedna izvijestila da bivši energetski dužnosnici strahuju kako bi mogli biti optuženi za nedostatno jačanje otpornosti infrastrukture i nedovoljnu zaštitu ključnih objekata.

"Postoje zabrinjavajući elementi"

"Treba im žrtveni jarac. Postoje dijelovi Ukrajine koji vjerojatno neće imati struju do proljeća. U Kijevu je već sada oko deset stupnjeva Celzija u stanovima, a grad bi mogao imati duge nestanke električne energije. Ljudi su već ljuti zbog toga, pa predsjednički ured traži krivce", rekao je za Politico jedan stručnjak za vanjsku politiku koji savjetuje ukrajinsku vladu.

Dodao je i da će opozicija optužiti Zelenskog da je iznevjerio Ukrajinu i tvrditi da je trebao ranije pripremiti alternativne planove kako bi spriječio dugotrajne nestanke struje i energetski kolaps.

Adrian Karatnicki, viši suradnik Atlantskog vijeća i autor knjige "Battleground Ukraine", također je izrazio zabrinutost zbog političkog smjera zemlje.

"Iako je Zelenski inspirativan i hrabar vođa u ratu, doista postoje zabrinjavajući elementi u njegovoj vladavini."