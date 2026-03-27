Talk show koji spaja gradove i publiku: ‘Dvije Edite – jedna večer’ u Splitu

Ova posebna večer simbolično je spojila Zagreb i Split kroz dvije karizmatične voditeljice – Editu Lučić Jelić i Editu Misirić – koje su svojim šarmom, humorom i spontanošću stvorile atmosferu za pamćenje.

Iza koncepta i realizacije događaja stoji Eventify, agencija koja potpisuje ovu uspješnu večer i njezinu prepoznatljivu produkcijsku kvalitetu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tema večeri, “Šta ona kaže, a šta on čuje”, otvorila je niz duhovitih, ali i vrlo realnih situacija iz svakodnevnog života, u kojima su se mnogi prepoznali. Kroz opuštenu i dinamičnu komunikaciju,u splitskom restoranu Level, voditeljice su zajedno s gostima istraživale razlike u muškoj i ženskoj percepciji – uz puno smijeha i iskrenih reakcija.

Nagrađivani splitski arhitekt Damir Rako, televizijska voditeljica Antonija Stupar Jurkin, džudašica i olimpijska pobjednica Barbara Matić Đinović, te model, glumac i Gospodin Savršeni iz treće sezone istoimenog showa Miloš Mićović iz osobnog su iskustva progovorili o muško-ženskim odnosima.

Interaktivnost je bila jedan od ključnih elemenata večeri – publika je aktivno sudjelovala, dijelila vlastita iskustva i sudjelovala u razgovoru, čime je cijeli događaj dobio dodatnu energiju i neposrednost.

Posebnu vrijednost događaju dali su i partneri koji su prepoznali kvalitetu projekta. Glavni sponzor večeri bio je Jana Nails, dok su podršku pružili i Kallos, Keune Haircosmetics, The Body Clinique, Monveo,Legacy ,Royal suites SKY , čime je dodatno potvrđena prepoznatljivost i relevantnost ovog jedinstvenog projekta.

“Dvije Edite – jedna večer” pokazale su kako se kroz spoj različitih gradova, perspektiva i osobnosti može stvoriti događaj ispunjen smijehom, povezivanjem i vrhunskom zabavom – večer koja će se još dugo prepričavati.

Ovo je bio prvi u nizu premium talk showa “Dvije Edite, jedna večer” i s idealno pogođenim gostima baš na tu temu nasmijale, ali i potaknule na raspravu mnogobrojne Splićanke i pokojeg Splićanina.

Prva talk show večer je iza nas, ali po vašim reakcijama – ovo je tek početak. Nastavljamo dalje u istom formatu, s još zanimljivih gostiju, tema i novih gradova.