Close Menu

Talijanski klasik u novom ruhu: Carbonara s rajčicom

U suradnji s Diskontom Stanić donosimo recept koji spaja dva kultna talijanska jela – Carbonaru i Amatricianu — ova tjestenina spaja kremastu teksturu s osvježavajućim okusom rajčice.

Sastojci (za 2 osobe):

Tekst se nastavlja nakon oglasa
  • 200 g špageta
  • 200 g Mutti pasate
  • 100 g pancete
  • 40 g Pecorino sira, sitno naribanog
  • 3 žumanjka
  • sol
  • crni papar

Priprema:

  1. Skuhajte tjesteninu
    Zakuhajte posoljenu vodu i kuhajte špagete do al dente. Sačuvajte šalicu vode od kuhanja prije cijeđenja.
  2. Pripremite pancetu
    U tavi na srednje jakoj vatri pecite pancetu dok ne postane hrskava i zlatna. Maknite s vatre.
  3. Dodajte rajčicu
    U istu tavu ulijte pasatu i lagano kuhajte nekoliko minuta. Lagano posolite i popaprite.
  4. Pripremite smjesu za carbonaru
    U zdjeli umutite žumanjke i naribani sir Pecorino dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu.
  5. Spojite sastojke
    Dodajte ocijeđene špagete u tavu s rajčicom i pancetom. Dobro promiješajte.
  6. Napravite umak
    Maknite tavu s vatre, zatim brzo umiješajte smjesu od jaja i sira. Dodajte malo sačuvane vode od tjestenine za svilenkastu teksturu (sprječava zgrušavanje jaja).
  7. Poslužite odmah
    Po želji dodajte još Pecorino sira i svježe mljeveni crni papar.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0