Talijanski klasik u novom ruhu: Carbonara s rajčicom

U suradnji s Diskontom Stanić donosimo recept koji spaja dva kultna talijanska jela – Carbonaru i Amatricianu — ova tjestenina spaja kremastu teksturu s osvježavajućim okusom rajčice.

Sastojci (za 2 osobe):

200 g špageta

200 g Mutti pasate

100 g pancete

40 g Pecorino sira, sitno naribanog

3 žumanjka

sol

crni papar

Priprema:

Skuhajte tjesteninu

Zakuhajte posoljenu vodu i kuhajte špagete do al dente. Sačuvajte šalicu vode od kuhanja prije cijeđenja. Pripremite pancetu

U tavi na srednje jakoj vatri pecite pancetu dok ne postane hrskava i zlatna. Maknite s vatre. Dodajte rajčicu

U istu tavu ulijte pasatu i lagano kuhajte nekoliko minuta. Lagano posolite i popaprite. Pripremite smjesu za carbonaru

U zdjeli umutite žumanjke i naribani sir Pecorino dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu. Spojite sastojke

Dodajte ocijeđene špagete u tavu s rajčicom i pancetom. Dobro promiješajte. Napravite umak

Maknite tavu s vatre, zatim brzo umiješajte smjesu od jaja i sira. Dodajte malo sačuvane vode od tjestenine za svilenkastu teksturu (sprječava zgrušavanje jaja). Poslužite odmah

Po želji dodajte još Pecorino sira i svježe mljeveni crni papar.

Mutti pasiranu rajčicu potražite u Diskontima Stanić po super cijeni od 2,49 eura za 700 grama do 29. travnja.

