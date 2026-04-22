Talijanski klasik u novom ruhu: Carbonara s rajčicom

U suradnji s Diskontom Stanić donosimo recept koji spaja dva kultna talijanska jela – Carbonaru i Amatricianu — ova tjestenina spaja kremastu teksturu s osvježavajućim okusom rajčice.
Sastojci (za 2 osobe):
- 200 g špageta
- 200 g Mutti pasate
- 100 g pancete
- 40 g Pecorino sira, sitno naribanog
- 3 žumanjka
- sol
- crni papar
Priprema:
- Skuhajte tjesteninu
Zakuhajte posoljenu vodu i kuhajte špagete do al dente. Sačuvajte šalicu vode od kuhanja prije cijeđenja.
- Pripremite pancetu
U tavi na srednje jakoj vatri pecite pancetu dok ne postane hrskava i zlatna. Maknite s vatre.
- Dodajte rajčicu
U istu tavu ulijte pasatu i lagano kuhajte nekoliko minuta. Lagano posolite i popaprite.
- Pripremite smjesu za carbonaru
U zdjeli umutite žumanjke i naribani sir Pecorino dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu.
- Spojite sastojke
Dodajte ocijeđene špagete u tavu s rajčicom i pancetom. Dobro promiješajte.
- Napravite umak
Maknite tavu s vatre, zatim brzo umiješajte smjesu od jaja i sira. Dodajte malo sačuvane vode od tjestenine za svilenkastu teksturu (sprječava zgrušavanje jaja).
- Poslužite odmah
Po želji dodajte još Pecorino sira i svježe mljeveni crni papar.
Mutti pasiranu rajčicu potražite u Diskontima Stanić po super cijeni od 2,49 eura za 700 grama do 29. travnja.
