Još jedan proizvod povlači se s polica trgovina, evo zbog čega

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda SAMYANG Cup Inst. Noodle Hot Chicken Carbonara, 6x80g (Instant buldak karbonara zdjelica SAMYANG 80 g ), LOT broja H W3, najbolje upotrijebiti do 28. 8. 2026. zbog povećane količine 3-MCPD-a i glicidil estera masnih kiselina.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

Obavijest o opozivu dostupna je na web stranici subjekta https://pekinska-patka.com.hr/

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Asian Food Group B.V., Nizozemska

Maloprodaja: PEKINŠKA PATKA d.o.o., Zagreb

Zemlja podrijetla: Južna Koreja

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podaci.