Ranko Ostojić o Jasenovcu objavio rečenicu koja ledi krv u žilama: "To je grad veći od Zadra"

Splitski SDP-ovac Ranko Ostojić oglasio se na Facebooku povodom 81. obljetnice proboja logoraša iz Jasenovca, podsjetivši na jedan od najtragičnijih, ali i najsnažnijih trenutaka otpora u povijesti tog logora. Kako je naveo, prije 81 godinu, otprilike u isto vrijeme ujutro, preostalih nekoliko stotina golorukih logoraša krenulo je u proboj iz logora na povik Ante Bakotića: "Naprijed, drugovi!"

Prema podacima koje je istaknuo Ostojić, u proboju je sudjelovalo oko 670 logoraša, no do slobode je uspjelo doći tek njih 89. Logoraši koji zbog bolesti, iscrpljenosti i nemoći nisu sudjelovali u proboju ubijeni su i spaljeni zajedno s logorskim objektima, koje su ustaše potom uništile. Ostojić je podsjetio i da se istoga dana dogodio i proboj zatočenika Kožare. U tom je pokušaju bijega sudjelovalo 167 zatočenika, a preživjelo ih je samo 12.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Govoreći o razmjerima zločina, Ostojić je naveo da je u logoru Jasenovac ubijeno više od 83.000 ljudi. "To je grad veći od Zadra", poručio je Ostojić u svojoj objavi, upozorivši na razmjere tragedije i važnost trajnog sjećanja na žrtve Jasenovca.