Iz tegljača ispalo 80 do stotinu gajbi Karlovačkog od pola litre, muškarac pokušao odnijeti jednu gajbu

Danas poslijepodne je na kružnom toku u Novom centru kod trgovačkog centra Kaufland iz tegljača ispalo 80 do stotinu gajbi Karlovačkog od pola litre.
Otežan promet
Zbog rasutog tereta, razbijenog stakla i policijskog očevida koji traje promet je otežan i motorna vozila se kreću nogostupom.
Jednog je prolaznika policajac spriječio u pokušaju da prisvoji jednu gajbu pive, a taj je čovjek za KaPortal rekao da je netko to već prije njega uradio.
Iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave karlovačke su rekli da su dojavu o rasipanju tereta zaprimili u 15.14 sati.
Nema druge štete
Kako su naveli iz karlovačke policije, nije dojavljeno da bi bilo tko bio ozlijeđen niti da je nastala šteta na nekom drugom vozilu.
