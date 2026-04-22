Puljak i Barbir posjetili Jasenovac: "Istina o prošlosti mora ostati temelj društva"

Saborski zastupnici i splitski gradski vijećnici s liste Centra posjetili su Jasenovac povodom obilježavanja 81. godišnjice proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora.

Tim su povodom Damir Barbir i Marijana Puljak na društvenim mrežama objavili zajedničku fotografiju i kratku poruku s naglaskom na važnost kulture sjećanja i očuvanja povijesne istine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U objavi su istaknuli kako su komemoracijom pod nazivom "Sjećanje za budućnost" obilježili godišnjicu jednog od najtragičnijih događaja iz hrvatske povijesti.

"Istina o prošlosti mora ostati temelj našeg društva, bez relativizacije i bez zaborava. Sjećanje na žrtve obvezuje nas na odgovornost i odbacivanje mržnje. Da se nikada ne ponovi", poručili su Barbir i Puljak.