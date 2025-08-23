Talijanski kardinal pročitao imena više od 12 tisuća djece ubijene u Gazi, trebalo mu je sedam sati

Kardinal Matteo Zuppi, predsjednik Talijanske biskupske konferencije, u četvrtak, 14. kolovoza, na uočnicu svetkovine Velike Gospe, predvodio je molitveno bdijenje tijekom kojeg je pročitao ime svakog djeteta koje je izgubilo život u sukobu između Izraela i Hamasa od početka rata u Svetoj zemlji prije dvije godine.

„Izgovaramo njihova imena jedno po jedno,“ rekao je Zuppi na početku bdijenja. „Oni nas pozivaju da se svi obvežemo pronaći ili nastaviti put mira s više inteligencije i strasti, počevši od prekida vatre i stvaranja uvjeta za to – od oslobađanja talaca do toga da se cijeli jedan narod ne drži kao talac.“

Zuppi je, zajedno s desecima drugih članova svoje biskupije, naizmjence čitao imena i uzrast 16 izraelske djece poginule tijekom napada Hamasa 7. listopada 2023. te 12.211 palestinske djece koja su izgubila život nakon izraelske okupacije Gaze do 25. srpnja 2025. Imena izraelske djece preuzeta su iz podataka izraelske vlade, dok je popis palestinske djece sastavio Ministarstvo zdravstva u Gazi. Dokument je imao 469 stranica, a njegovo čitanje trajalo je oko sedam sati – od popodneva do kasno navečer, piše National Catholic Reporter.

Molitva se održala u parku Monte Sole u Marzabottu, nedaleko Zuppijeve biskupije u Bologni. Lokacija je bila vrlo simbolična jer se molitva odvijala u ruševinama crkve u Casaglii, koju su nacisti spalili između 29. rujna i 5. listopada 1944., kada su uništili to područje i ubili gotovo 800 ljudi, uključujući djecu.

„Ovo je čin sjećanja, čin pozornosti, s ovoga mjesta koje je mjesto patnje i koje je otad uvijek bilo mjesto sjećanja na sve žrtve,“ rekao je Zuppi.

Inicijativu je organizirala monaška zajednica Male obitelji Navještenja, koja se brine o ruševinama nacističkog napada i čuva njihovu uspomenu. Škola mira na Monte Soleu institucija je posvećena promicanju mira i tolerancije.

„Ovo je uporna molitva da rat prestane, da oružje utihne, da čovječnost prevlada,“ naglasio je kardinal.

Papa Franjo odabrao je Zuppija kao svoga izaslanika za mir u Ukrajini, gdje je iskoristio svoje iskustvo mirovnog posrednika u razmjeni talaca između Rusije i Ukrajine te u ponovnom spajanju ukrajinske djece s obiteljima. Tijekom konklava na kojima je izabran papa Leo XIV, Zuppi se smatrao papabile, odnosno izglednim kandidatom za papu.

Katolički čelnici posljednjih su tjedana zauzeli čvrst stav protiv rata u Gazi dok broj poginulih raste, a enklava se suočava s glađu. Međunarodna unija viših poglavarica, koja okuplja sve poglavarice ženskih redovničkih zajednica, 4. kolovoza proglasila je dan posta i molitve, pozivajući na „pravdu i pomirenje“.

Župnik jedine katoličke župe u Gazi, fra Gabriel Romanelli, u video-poruci 14. kolovoza izjavio je: „Situacija je i dalje vrlo ozbiljna: bombardiranja su posvuda, a tu su i smrt i razaranje. Opasnost kojoj je izloženo cjelokupno stanovništvo izaziva veliki strah među civilima.“ Crkva Svete Obitelji u Gazi bombardirana je 13. srpnja, pri čemu su ubijene dvije žene koje su ondje potražile sklonište.

Jeruzalemski patrijarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa, osvrnuo se na rastući broj žrtava u Gazi tijekom mise 15. kolovoza u benediktinskoj opatiji Abu Gosh, nedaleko Jeruzalema. „Krv nedužnih u Gazi i u svijetu nije zaboravljena,“ rekao je.

Papa Leo XIV obratio se novinarima po dolasku u svoju ljetnu rezidenciju u Castel Gandolfu 13. kolovoza, gdje je pozvao na prekid vatre i okončanje nasilja.

„Nakon svega ovog vremena, koji je smisao rata? Uvijek moramo tražiti dijalog, diplomatske napore, a ne nasilje, ne oružje,“ poručio je Papa.