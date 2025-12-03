Talibani izveli javnu egzekuciju: 13-godišnjak ubio muškarca pred 80.000 ljudi

U Afganistanu je održana još jedna javna egzekucija otkako su Talibani ponovno preuzeli vlast, jedanaesta po redu, ali i jedna od najšokantnijih dosad — izvršitelj je bio 13-godišnji dječak.

Na stadionu u istočnoafganistanskom gradu Khostu okupile su se desetine tisuća ljudi, među njima i najbliža rodbina ubijenih, kako bi svjedočili smaknuću muškarca kojeg je Vrhovni sud proglasio krivim za ubojstvo čak 13 članova jedne obitelji. Među žrtvama su bila i devetero djece te njihova majka.

Prema lokalnim izvorima, događaj je pratilo oko 80.000 ljudi. Presudu je na kraju izvršio trinaestogodišnji dječak kojem je optuženi ranije ubio cijelu obitelj. Prije samog čina pitali su ga želi li oprostiti počinitelju, no nakon što je odbio, predan mu je pištolj iz kojeg je ispalio tri hica i usmrtio muškarca, prenosi Times of India.

Talibanske vlasti ponovno primjenjuju strogo tumačenje šerijatskog prava: zabranile su ženama i djevojkama srednjoškolsko i visoko obrazovanje, ograničile njihovo zapošljavanje, a vraćene su i javne kazne, uključujući pogubljenja. Egzekucije se provode u okviru sustava qisasa, načela „odmazde istom mjerom“.

Smrtna presuda prošla je tri sudske instance, uključujući Vrhovni sud Afganistana, a konačnu suglasnost dao je talibanski vrhovni vođa Hibatullah Akhundzada.