Talentirana pjevačica iz Splita zadnjih je dana jedina Hrvatica među najslušanijim na YouTube trendingu

"Ja je sama upalim jer je baš nekako plesna, i za ljeto, i pokrene me. I spot sam isto pogledala par puta. Ovo je jedina pjesma čiji sam spot baš onako gledala više puta jer su stvarno predivne boje i predivni su kadrovi", ispričala je Lorena za IN Magazin. Nedavno je ostvarila i veliki san kada je u pulskoj Areni nastupila prije Erosa Ramazzottija.

"Nije mi još došlo u glavu. Stvarno mi još uvijek djeluje nerealno i dok sam bila na pozornici, prvo što mi je proletjelo u sekundu, a znam kad mi nešto proleti u sekundu znam da je to bilo vrijeme ono time of my life. Stvarno smo cijeli moj bend i ja ostavili dušu na toj pozornici. Ali da, tjedan dana prije toga sam svaku večer imala noćnu moru, a nikad u životu toliku tremu nisam imala za niti jedan nastup", otkrila je u razgovoru.

Od prevelikog uzbuđenja i sreće što nastupa prije Erosa na kraju nije stigla ni upoznati svog idola, ali Eros joj se javio nakon što je Lorena na Instagramu objavila kratki video s njegovog koncerta. - Odgovorio mi je na taj Instagram story. Rekao je da smo super pjevali, da je bilo super, da je bilo odlično. Ja sam mu se zahvalila, to je meni bilo dovoljno. Ništa mi više ne treba u životu - kroz smijeh će pjevačica.

Lorena je u sretnoj vezi s kuharom koji radi na brodu i zbog prirode njegovog posla često su razdvojeni, ali na to su već navikli i to nije poljuljalo njihovu skladnu vezu.

"Jaki smo mi, prošli smo mi kroz svašta. Neće nama ništa napraviti par kilometara, a i danas imamo internet, sve moguće načine za komunikaciju i poruke i videopozivi i ako mi šune mogu nekad otići u neki grad di on uđe u neku luku. Nemamo problem s tim", kaže Lorena i priznaje kako su najprije bili prijatelji, a kasnije se rodila i ljubav.