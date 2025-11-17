Tajni razgovori, zabranjeni osjećaji i prijetnje: Domazet kopa sve dublje, a Cviti na vrata dolazi prosac

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna napeta epizoda 'Divljih pčela'.

Nakon što je pronašao tajnoviti predmet u dvorištu kuće Runje, Domazet odluči nastaviti svoju istragu i sve se više zbližava sa sestrama. Njegovi osjećaji prema Katarini sve su zamršeniji, no nitko ne zna njegove prave namjere.

Nikola uvjerava Cvitu da ne pristane na dogovoreni brak s proscem koji uz babu Ljubu te večeri stiže na njezina vrata. Cvita ne zna kako postupiti. Hoće li slijediti srce ili razum?

Teodora je shrvana kada dozna vijest o neuspjeloj trudnoći te misli da je Jakov može utješiti. No Jakov je mislima negdje drugdje, što nju još više povrijedi.

Domazet slučajno načuje razgovor o Josinoj smrti i želi doznati više detalja. Iskorištava povjerenje generala Baturine koji mu se prijateljski otvara.

Čavka otkrije Mirjani da zna sve o njezinim tajnim sastancima i prijeti joj da bi uskoro sve mogao otkriti Anti. Koji je njezin sljedeći korak?

General Badurina dijeli svoje mišljenje o Josipovoj smrti s inspektorom Sikiricom...

