Tajna savršenih pilećih bataka i zabataka, kuhari otkrili najbolju metodu pripreme

Premda su pileća prsa najpopularniji komad piletine, rad s njima može biti zahtjevan. S druge strane, batci i zabatci, s većim udjelom masnoće i vezivnog tkiva koji se otapaju tijekom kuhanja i daju sočan, ukusan zalogaj, puno su zahvalniji za pripremu.

Unatoč tome, ponekad se dogodi da ispadnu gumasti ili bez okusa. Kako vam se to više ne bi događalo, novinarka portala Simply Recipes za pomoć se obratila nekolicini chefova koji su otkrili koji je najbolji način za pripremu pilećih bataka i zabataka. Slijedite njihove savjete i uvijek će vam ispasti savršeno.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Jedinstven odgovor: Tava pa pećnica

Novinarka je razgovarala s četiri chefa, a sva četvorica preporučila su istu metodu. Svi savjetuju da se batci i zabatci prvo zapeku u tavi, a zatim dovrše u pećnici. “Iako se pileći batci i zabatci mogu pripremiti na mnogo načina, jedna od apsolutno najboljih metoda je prvo ih zapeći u tavi, a zatim dovršiti u pećnici. Tako dobijete hrskavu kožicu, dok meso iznutra ostaje sočno i puno okusa”, ističe chef Dennis Littley, prenosi Index.

Chef Barry Miles se slaže i dodaje da “kombinacija pečenja u tavi i dovršavanja u pećnici zadržava sočnost, a istovremeno se dobiva prekrasna zlatna i hrskava kožica.”

Kulinarska edukatorica Maricel Gentile objašnjava zašto je ta metoda tako uspješna: “Zapečete li ih prvo u tavi, masnoća u kožici će se otopiti, pa će ona postati hrskava, a ne gumena. Dovršavanjem u pećnici meso se potom lagano peče, bez opasnosti od isušivanja.”

Za ovu metodu kuhanja, chefovi se slažu da su pileći batci i zabatci s kosti i kožom najbolji izbor za teksturu i okus. Miles pojašnjava: “Kost pomaže u održavanju sočnosti, a kožica, ako se pravilno pripremi, postane divno hrskava.”

Koraci do savršeno pečenih bataka i zabataka

Postupak započinje pečenjem u tavi. Batke i zabatke dobro začinite. Pecite ih na strani s kožom u vrućoj tavi od lijevanog željeza dok kožica ne postane hrskava, a zatim cijelu tavu prebacite u pećnicu. Nakon pečenja u tavi, chef Jim Giberson, koji batke i zabatke uvijek marinira preko noći, kaže: “Stavite ih u pećnicu zagrijanu na 175 °C dok unutarnja temperatura ne dosegne 71 °C. Ostavite ih da odstoje nepokriveni pet minuta i zatim poslužite.”