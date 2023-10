Tajči razmišljala o otkazivanju koncerta: "Toliko je patnje sad"

Pitali smo trebamo li otkazati koncert. Kako možemo slaviti kad je toliko patnje upravo sad?, objavila je Tatjana Cameron Tajči (53) uoči sutrašnjeg koncerta u zagrebačkom KD-u "Vatroslav Lisinski".

- Moti je rekao, sad je vrijeme da donesemo nadu, utjehu i ljubav te slavimo život koji pobjeđuje smrt, svjetlo nad tamom, ljubav nad mržnjom.

Moti Giladi, nagrađivani scenski i televizijski umjetnik i glumac te velika glazbena zvijezda iz Izraela, i Tajči sutra će u Lisinskom sudjelovati na svečanom koncertu u povodu 75. obljetnice Države Izrael i 26 godina diplomatskih odnosa Hrvatske i Izraela, javljaju 24 sata.

Zbog rata u kojem je Izrael i sama Tajči se, kako je i objavila, pitala trebaju li u takvim trenucima pjevati. Evo kako su i najavili koncert, nekoliko tjedana prije rata. "Uz pratnju Simfonijskog orkestra HRT-a i pijanista Joea Kaplowitza, pod dirigentskom palicom maestra Alana Bjelinskog, jedinstven je glazbeni događaj koji slavi duh zajedništva, nade, optimizma i ljubavi."

- Svaka pjesma koju smo odabrali za ovaj koncert govori o iscjeljenju i nadi. Pomislio sam jesmo li 'Window in the Wall' napisali za ovu priliku, ne znajući da će ovdje biti potrebna? - prenosi Tajči Motijev odgovor.

Na repertoaru će se, uz Tajčine i Motijeve eurovizijske hitove i svjetske evergreene, poput "What a Wonderful World" Louisa Armstronga, "Over the Rainbow" popularne Judy Garland i Cohenove "Hallelujah", pronaći i pokoje iznenađenje. Bit će tu i nova pjesma Tajči i Motija, koju su nedavno snimili, "Holding Out My Hand".

- Glavna poruka pjesme je da ne treba ne upirati prst, nego pružiti ruku. To je tako u međuljudskim odnosima, između nacija i onda kad se ne razumijemo. Bolje je pružiti ruku i saslušati, reći tu sam i idemo pronaći rješenje, nego tražiti krivca - rekla je Tajči.

Pjevačici je to prvi veliki koncert u Zagrebu nakon 32 godine i nastupa u Domu sportova. Tajči najviše pamtimo kao pobjednicu tadašnje Jugovizije u Zadru s pjesmom "Hajde da ludujemo" te po osvojenom visokom 7. mjestu na Euroviziji u Zagrebu 1990. godine. Napustila je Hrvatsku 1992. i otišla u SAD...